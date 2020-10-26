Кошельки казахстанцев под прицелом скамерских ресурсов

Количество обращений от пользователей увеличилось.

Служба реагирования на компьютерные инциденты Государственной технической службы KZ-CERT сообщает об аномальном увеличении скамерских ресурсов в казахстанском сегменте сети интернет. В октябре текущего года увеличилось количество обращений от пользователей о проверке подозрительных интернет-ресурсов, которые походили на мошеннические. Специалистами KZ-CERT выявленным ресурсам были присвоены категории «Фишинг/мошенничество в сегменте интернет».

Ранее Служба KZ-CERT уже предупреждала о риске утечки данных в сфере электронной торговли. Экспертами были разработаны рекомендации, придерживаясь которых казахстанцы смогут защитить данные своих банковских карт. Если вы стали жертвой инцидента информационной безопасности, ведомство просит сообщить специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку на email incident@kz-cert.kz.