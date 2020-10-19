Прилетающих в Казахстан будут отслеживать через мобильное приложение

И гражданам РК и иностранцам будет рекомендовано установить Zertteu для ускорения процесса проверки в условиях пандемии.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК представило приложение Zertteu, которое будет контролировать въезжающих в страну из-за рубежа. О функционале нового сервиса рассказал Багдат Мусин, министр цифрового развития. По его словам, Zertteu призвано помогать в проведении эпидемиологических расследований.

«Когда человек приезжает в страну, он заполняет бумаги от руки. Затем эта информация передается в центральный контролирующий орган, который вбивает все базу данных. Вся процедура занимает время и может вызвать определенные проблемы. Чтобы автоматизировать процесс, мы создали специальное мобильное приложение Zertteu. Мы будем рекомендовать въезжающим его установку — это позволит им передать соответствующие анкетные данные в электронном формате», — рассказал министр.

Спикер заверил, что базы минздрава уже автоматизированы с результатами лабораторных исследований (ПЦР). Напомним, недавно было запущено мобильное приложение «Saqbol», которое позволит гражданам с положительным ПЦР-тестом на коронавирус активировать функцию уведомления и анонимно предупредить всех, с кем они контактировали.