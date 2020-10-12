Аскар Мамин выдвинул цифровые инициативы для укрепления конкурентоспособности ЕАЭС

Премьер-министр РК выступил на заседании Евразийского межправительственного совета.

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и выдвинул ряд инициатив по укреплению конкурентоспособности ЕАЭС в условиях новой экономической реальности. Участники заседания рассмотрели проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, ход работы по развитию трансграничной электронной торговли, устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, отчеты об исполнении бюджета ЕАЭС за прошлый год, бюджет ЕАЭС на 2021 год. Приняты распоряжения о совместных мерах развития экспорта и совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса на 2020–2021 годы.

По сообщению пресс-службы премьер-министра, глава правительства предложил сформировать налогово-таможенное пространство доверия ЕАЭС на основе использования цифровой интеграционной платформы и расширенного электронного взаимодействия налоговых и таможенных органов. Это должно обеспечить эффективное функционирование свободных рынков.

«В данном случае еще большую актуальность приобретает предложение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проработке возможности создания общей товарораспределительной сети с заинтересованными странами Союза. Учитывая географическое расположение наших стран, ЕАЭС вполне может стать торговым хабом между Европой и Азией», — сказал А. Мамин, предложив масштабировать модель создаваемой в РК Национальной товаропроводящей системы и сформировать Евразийскую товаропроводящую систему.

Премьер-Министр отметил необходимость сосредоточения усилий на создании Евразийских интеллектуальных транспортных систем, что позволит наиболее эффективно использовать существующую инфраструктуру и оптимизировать расходы перевозчиков и производителей товаров.