Все школы Нур-Султана оснастят видеонаблюдением

В столице запущены проекты по пяти направлениям цифровизации — образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта и безопасности.

Все 4 752 школы в Нур-Султане планируют оснастить системами видеонаблюдения до конца текущего года. Об этом сообщил в ходе брифинга Даниял Айткенов, руководитель отдела управления цифровизации и государственных услуг столицы.

Он отметил, что к настоящему моменту все школы города уже оснащены компьютерной техникой и доступом к интернету, также в них есть кабинеты для занятий робототехникой. Помимо этого реализован проект по безналичному расчету за школьное питание. А для обеспечения полноценного видеонаблюдения в столице идет установка камер в учебных заведениях. До конца 2020 года планируется установить 4752 камеры и обеспечить видеонаблюдением 100% школ.

Даниял Айткенов добавил, что в Нур-Султане запущены проекты по пяти направлениям цифровизации — образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта и безопасности.

К примеру, в сфере здравоохранения все подведомственные организации оснащены компьютерами и интернетом, в пилотном режиме запущен проект «112». В рамках контроля за распространением Covid-19 был создан ситуационный центр, который необходим для мониторинга и принятия оперативных мер для борьбы с коронавирусом.

«В период пика распространения инфекции мы начали разработку информационной системы. Сейчас планируется интеграция со сторонними информационными системами для ускорения актуализации данных, исключения человеческих ошибок, освобождения человеческих ресурсов», — пояснил спикер.