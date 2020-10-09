Число банкоматов в РК перевалило за 12 тысяч

Уже каждое четвертое устройство из десяти позволяет клиентам не только снимать, но и вносить средства на карту.

Выдача наличных средств по казахстанским и иностранным платежным картам на территории РК за январь–август 2020 года составила 10,4 трлн тг. По сравнению с прошлым годом показатель практически не изменился, увеличившись лишь на 0,1%. При этом доля снятия наличности от совокупного оборота по платежным картам сократилась с 59,9% до 35,8%, уступив первенство безналичным платежам. Всего пять лет назад доля обналичивания средств превышала 90% от оборота. К таким выводам пришли аналитики Ranking.kz.

Сокращение объемов обналиченных по картам средств наблюдалось в трех регионах РК, в то время как в остальных отмечен годовой рост — от 0,9% (Мангистауская область) до 27,7% (Алматинская область). Самое заметное сокращение объемов снятой наличности зафиксировано в Алматы (−28,2%). Впрочем, несмотря на такое снижение, именно на финцентр приходится наибольший среди регионов РК объем обналиченных средств (2,1 трлн тг).

Подавляющее большинство снятий наличных средств с платежных карт в РК происходит через банкоматы: за январь–август 2020 года — 9,6 трлн тг, что на 10,6% больше по сравнению с прошлым годом. Объем средств, снятых через POS-терминалы в отделениях, сократился более чем в два раза в период пандемии и ограниченной работы БВУ РК, вследствие чего доля банкоматов в общем объеме снятия наличности выросла с 83,6% до 92,4%.

Количество самих банкоматов к концу первого полугодия 2020 года впервые превысило 12 тысяч, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 10,8%. Рост обусловлен увеличением числа устройств с функцией Cash-in — на 36,4%, до 4,9 тыс. Их доля от общего количества банкоматов выросла за год с 33% до 40,6%. Число устройств только с функцией выдачи, наоборот, сократилось на 1,7%, до 7,2 тыс. Держатели карт в РК предпочитают наиболее многофункциональные устройства, а банки, в свою очередь, идут им в этом навстречу.

Почти треть всех банкоматов сосредоточено в Алматы (2,3 тыс.) и Нур-Султане (1,5 тыс.). По тысяче с небольшим приходится на Туркестанскую область и город Шымкент, а также на Карагандинскую область.