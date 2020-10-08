Токаев: Цифровизация в медицине «заморозилась» из-за уголовных дел

Президент поручил правительству и администрации Президента в кратчайшие сроки решить проблему.

На сегодня отмечаются перегибы в исполнении ряда поручений. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса. Так, из-за уголовных расследований по «СК-Фармация» и Фонду медстрахования фактически «заморожены» процессы цифровизации здравоохранения, передает Zakon.kz.

«В настоящее время в рамках расследования уголовного дела и досудебного разбирательства Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов приостановлены все действия, направленные на внесение каких-либо изменений в Интеграционную платформу здравоохранения. Вместе с тем, технические возможности позволяют проводить уголовные расследования без изъятия Интеграционной платформы и остановки процессов. Это говорит о несогласованности действий госорганов, каждый из которых ставит во главу угла ведомственные интересы. Абсолютно недопустимая ситуация, особенно сейчас. Сбор данных ведется вручную, нет обмена информацией между медорганизациями, нет полной цифровой картины по эпидемии», — сказал Президент.

Он поручил правительству и администрации Президента в кратчайшие сроки решить данную проблему.

«Помимо этого, никто не снимал ответственности за цифровизацию медицины, интеграцию баз данных, созданию системы мониторинга за пациентами, проходящими лечение на дому. На днях я принимал министра цифрового развития. Он доложил мне, в том числе, и о новых подходах к цифровизации здравоохранения. Считаю, что следует приступить к их практической реализации. План, в принципе, хороший. Теперь дело за реализацией», — сказал он.