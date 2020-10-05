Глава государства принял Багдата Мусина

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК отчитался о работе министерства по повышению качества и доступности интернет-связи.

5 октября Касым-Жомарт Токаев принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина. Президент заслушал отчет о работе министерства по повышению качества и доступности интернет-связи, в том числе в сельской местности, трансформации государственной программы «Цифровой Казахстан», а также переводу государственных услуг в онлайн-формат.

Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о подходах к созданию инновационной экосистемы, развитии аэрокосмической отрасли, а также планах по подготовке профессиональных кадров IT-сферы для выработки конкурентоспособных экспортоориентированных продуктов. Президент указал на важность развития образовательных платформ, технического содействия дистанционному образовательному процессу, направления мер государственной финансовой поддержки на развитие электронных учебников и цифровые образовательные ресурсы.

По итогам встречи Глава государства поставил перед Багдатом Мусиным ряд задач по внедрению механизмов биометрии при использовании госуслуг, проведению реформы системы управления цифровизацией, усилению роли и ответственности холдинга «Зерде». Глава государства поручил внедрить прозрачный механизм распределения радиочастот.