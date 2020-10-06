В Казахстане вырос спрос на игровые девайсы

Пользователи приобретали ретро-консоли, беспроводные пульты и игровые джойстики, а также аксессуары.

Казахстанцы все чаще приобретают игровые девайсы, особенно эта тенденция стала заметна карантинным летом 2020. От года к году количество продаж в данной категории на AliExpress растет. По данным аналитиков компании, продажи игровых пультов и карт памяти к концу лета 2020 года увеличились в 1,2 раза, аксессуаров — в 1,6 раз, а портативные консоли стали покупать чаще в 1,4 раза.

В категории портативных консолей особенно часто казахстанцы покупали ретро-консоли. Больше всего покупок пришлось на долю гаджетов с диагональю экрана в 3,5 дюйма, а также 8-битных консолей со встроенными играми в количестве от 400 до 500 штук. Средняя стоимость портативной консоли варьируется от 25 000 до 30 000 тенге.

Из периферии чаще всего покупали конвертеры для подключения аксессуаров или контроллеров к приставкам, а также светодиодные ленты и игровые перчатки, которые геймеры надевают на большой и указательный пальцы для более комфортной игры (каждый третий заказ из первой десятки самых популярных товаров в категории «Игровые аксессуары»). Стоимость одной пары начинается от 120 тенге.

Кроме того, казахстанцы приобретали беспроводные пульты и игровые джойстики для Sony PlayStation, а также аксессуары для Nintendo и Xbox one. Средний чек на покупку игрового пульта составил от 7 000 до 10 000 тенге.

ТОП-10 самых покупаемых казахстанцами игровых девайсов на AliExpress:

1. GTIPPOR Controller For Sony PS4

2. Reasnow CrossHair Keyboard Mouses Converter Controller Adapter

3. Data Frog Handheld TV Video Game Console

4. Senriya Retro Mini Handheld Video Games Console

5. WUIYBN PS4 Controller

6. TECTINTER Controller Gamepad Android Wireless Joystick Joypad (For PS3/SmartPhone/Tablet/ PC)

7. DATA FROG 4K HDMI Video Game Console

8. YOPLGE PS4/ PS4 Pro/ PS4 Slim Console Vertical Stand 2 Controller

9. HeroAngel Kinect 2.0 3.0 Sensor AC Adapter

10. EastVita Wireless Game Controller Joystick Gamepad

Отметим, что аналитики весьма оптимистично смотрят на будущее рынка видеоигр, хотя он будет развиваться весьма неравномерно. Согласно данным Juniper Research, такие платформы, как EA Play и PlayStation Now, вырастут до 11 миллиардов долларов к 2025 году по сравнению с 6,6 миллиардами долларов в этом году. Такие платформы представляют собой новый мощный поток доходов для отрасли, где в ближайшие пять лет выручка будет снижаться примерно на 3% в год.