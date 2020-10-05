Доходы от подписок на видеоигры превысят $11 млрд долларов к 2025 году

Однако аналитики предсказывают, что рост облачных сервисов будет медленным.

Новый отчет Juniper Research показал, что платформы видеоигр, такие как EA Play и PlayStation Now, вырастут до 11 миллиардов долларов к 2025 году по сравнению с 6,6 миллиардами долларов в этом году. Эти платформы представляют собой новый мощный поток доходов для отрасли, где в ближайшие пять лет выручка будет снижаться примерно на 3% в год.

В отчете «Видеоигры: тенденции в отрасли, стратегии монетизации и размер рынка на 2020–2025 годы» показано, что подписки, доступ к которым осуществляется через ПК, будут самым большим сегментом. Их выручка в 2025 году составит более пяти миллиардов долларов. В основном этот сегмент будут «двигать» издатели игр, так как они смогут выпускать самые популярные игры исключительно для своих сервисов и дополнять их приобретениями студий. И хотя связи между сервисами существуют, например, недавно объявленная EA Play и Xbox Game Pass, они станут менее распространенными по мере роста всего сегмента.

Несмотря на бурно развивающийся рынок мобильных игр, подписки на них останутся нишевыми — менее 1% мобильных геймеров во всем мире будут пользоваться услугами подписки на игры на своих смартфонах.

Вместе с тем, аналитики ожидают, что подписки на облачные игры составят только 25% от всего дохода отрасли в течение прогнозируемого периода, поскольку более общие сервисные платформы имеют меньше ограничений в использовании. Развитие облачных игр сдерживается не спросом на услуги, которыми уже пользуются миллионы пользователей, а недостаточной осведомленностью пользователей. Низкая скорость передачи данных также ограничивает охват облачных игр на многих рынках. Таким образом, технология получит распространение лишь у 1% активных игроков во всем мире.

«Облачные игры — это высококонцентрированный рынок, где более 60% ожидаемых подписок приходится на США и Китай, — отмечает соавтор исследования Джеймс Моар. — Ориентация на определенные типы игроков на этих рынках обеспечит устойчивый успех, но осведомленность об облачных играх за пределами определенных игровых сегментов сохранит нишевую позицию».