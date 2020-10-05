«Умный госпиталь» запустили в Алматы

Он оборудован системами очистки воздуха, видеонаблюдения, бесключевого доступа, а также цифровыми КТ, рентген- и УЗИ-аппаратами.

В новом филиале Детской городской клинической больницы Алматы появился «умный госпиталь» на 300 мест. О его запуске рассказал Нариман Мукушев, ранее занимавший должность вице-министра труда и социальной защиты населения, а сейчас являющийся управляющим директором по IT холдинга BI Group и CEO BI Innovations.

«Два месяца строители поднимали госпиталь, два месяца плотно работала и команда ИТ-блока. Состояние пациентов круглосуточно отслеживается в режиме реального времени. С IoT-датчиков реанимационных коек данные по сатурации, давлению и температуре в автоматическом режиме отражаются на восьми экранах по всему госпиталю. Благодаря видеосвязи по планшетам осмотр пациентов проходит дистанционно при минимальном контакте», — пояснил Нариман Мукушев.

Он добавил, что в госпитале работает система очистки воздуха, видеонаблюдения, бесключевой доступ и многое другое. Все медицинские отходы утилизируют для обеспечения высокого экологического класса безопасности объекта. Клиника оснащена цифровыми КТ, рентген- и УЗИ-аппаратами, а также располагает собственной лабораторией, где будут проводиться все виды исследований, включая ПЦР-диагностику на КВИ.

«Инженерные сети автоматически мониторятся и настраиваются системой в случае внештатных ситуаций. При создании этого концепта мы проводили обсуждение с министерством здравоохранения и врачами для того, чтобы делать только то, что реально поможет завтра», — добавил спикер.