На цифровизацию в 2019 году потратили 18 млрд тенге

В этом году из бюджета планируют выделить еще более 32,6 млрд.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК рассказали, на реализацию госпрограммы Цифровой Казахстан из республиканского бюджета предусмотрено более 108 млрд тенге, передает Zakon.kz.

Госпрограмма реализуется по пяти направлениям:

— цифровизация отраслей экономики;

— переход на цифровое государство;

— реализация цифрового Шелкового пути;

— развитие человеческого капитала;

— создание инновационной экосистемы.

Каждое направление имеет свою задачу и состоит из конкретных мероприятий, финансируемых за счет республиканского бюджета и других источников. Ежегодно объем финансирования уточняется по каждому мероприятию в зависимости от текущего статуса реализации. Например, в 2019 году из республиканского бюджета было выделено более 18 млрд тенге. В 2020 году на реализацию госпрограммы из республиканского бюджета планируется выделить более 32,6 млрд тенге. Точная сумма, которая была затрачена на цифровизацию в рамках госпрограммы по итогам 2020 года, будет известна в марте 2021 года при формировании отчета в Министерство национальной экономики.

Помимо средств республиканского бюджета на цифровизацию отраслей экономики и крупных городов (Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент и Актобе) предусмотрены собственные средства системообразующих предприятий и средства местных исполнительных органов.

Сейчас 4 751 населенных пункта РК из 6 459 с численностью населения 18,3 млн человек (97,8% населения) обеспечены широкополосным доступом к интернету. Для обеспечения казахстанцев качественным интернетом, в стране реализуется два масштабных проекта.

Первый — обеспечение широкополосным доступом к интернету сел по технологии волоконно-оптических линий связи». В министерстве обещают, что этот проект до конца 2020 года охватит 3718 госорганов и бюджетных организаций в 1257 селах, будет построено 20 тыс. км волоконно-оптических линий связи. Сейчас в рамках проекта высокоскоростным интернетом охвачено 1071 село. Итоги по годам: в 2018 году — 56 сел, 2019 году — 257, 2020 году — 771 села. Операторами связи до конца 2020 года будет доведен ВОЛС до оставшихся 173 сел.

Второйт проект — обеспечение мобильным ШПД сельских населенных пунктов 250+. Для обеспечения интернетом всех сел с численностью 250 человек и более в июле 2020 года подписан меморандум о сотрудничестве между министерством и операторами сотовой связи. Меморандум предусматривает охват мобильным интернетом оставшиеся 928 сел. Из них 635 сел — по технологиям 3G и/или 4G, 293 — по радиотехнологии FWA. На сегодняшний день к мобильному интернету подключены 72 села, оставшиеся 856 сел будут подключены до конца 2020 года. По итогам 2020 года охват широкополосным доступом к интернету составит более 5 300 сел с населением 18,6 млн, что позволит 99,3% населению подключиться к услугам широкополосного доступа к интернету. Сегодня в рамках этого проекта состоялось подписание договора о шеринге сети между мобильными операторами РК.