В РК заметно участились фишинговые и DDoS-атаки

А вот процент ботнетов сократился.

За январь–август текущего года в Казахстане было зафиксировано 11 тыс. кибератак — на 23,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,4 тыс. кибератак). При этом стоит отметить, что снижение обусловлено в основном сокращением числа кибератак-ботнетов: минус 42% за год. Согласно данным Ranking.kz, доля этого вида от общего количества атак составила 63,2%.

В то же время по другим, причем весьма опасным, видам атак наблюдается значительный рост. К примеру, одно из самых распространенных в мире киберпреступлений, с помощью которого чаще всего похищают аккаунты и банковскую информацию — фишинг. Фишинговые атаки совершались в рассматриваемом периоде в Казахстане 853 раза — на 12,1% больше, чем годом ранее (761 кибератак).

Кроме того, значительно выросло количество DDoS-атак. За восемь месяцев текущего года их было зафиксировано 206 — на 39,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (148 атак). Напомним, в сентябре текущего года в ходе мониторинга интернет-ресурсов государственных органов РК на наличие инцидентов информационной безопасности зафиксированы DDoS-атаки, направленные на образовательные платформы Kundelik и Bilimland.

«Хакеры в последнее время используют такой вид атак с целью вымогательства, требуя денег за прекращение атаки», — поясняют аналитики.

Также в стране заметно участились инциденты, связанные с отсутствием доступа к интернет-ресурсу: за год показатель увеличился более чем в 2,7 раза, до 2 тыс. случаев.