В Казахстане идет активное развитие сетей связи

Операторы проводят работу по обеспечению населения широкополосным доступом к интернету.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина представители профильного министерства, а также телеком-операторов рассказали о работе, которая проводится для развития сетей связи и обеспечения населения широкополосным доступом к интернету. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, среди спикеров выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Транстелеком» Елнар Адайбеков, а также главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

По словам Багдата Мусина, в настоящее время все города и более 4 500 сел обеспечены интернетом по различным технологиям, до конца года будут подключены более 5 200 населенных пунктов. Для развития сети в стране реализуется два масштабных проекта. Первый — проведение оптики по механизму ГЧП. Интернет будет проведен в порядка 1 260 населенных пунктов с населением 2,4 млн человек. Если в 2018 году оптические линии были подведены в 56 сел, то в этом году подключат порядка 1000 сел. В проект было привлечено около 75 млрд тенге инвестиций. В рамках проекта связь доведена до 3 700 государственных органов и бюджетных учреждений.

Второй проект предусматривает обеспечение 928 сел с населением более 250 человек мобильным интернетом по технологии 3G и 4G. В настоящее время 72 из них обеспечены мобильным интернетом. Для выполнения этого проекта снижены специальные налоговые платежи, взимаемые с операторов. Соответствующие нормы прошли второе рассмотрение в мажилисе парламента РК. Также ведутся работы по подключению базовых станций мобильной связи к оптике.

Не ограничиваясь этими двумя проектами, операторы проводят оптику в сельские дома. К примеру, частные инвесторы совместно с Транстелекомом проводят интернет к более 10 тыс. домов в 50 селах Жамбылской области.

Вместе с тем, Багдат Мусин рассказал, что среди населения развита радиофобия. Например, в комплексе Family Village в Нур-Султане по заявлению нескольких жителей была демонтирована базовая станция, в связи с чем пропал доступ к интернету. После этого оператор связи вынужден был заново установить базовую станцию поблизости.

«На сегодняшний день интернет стал такой же первой потребностью, как газ, электроэнергия, вода. Поэтому мы делаем некоторые законодательные изменения. Это запрет кондоминиумам убирать объекты связи, обязательное обеспечение оптической сетью новых домов перед вводом в эксплуатацию, установление качественных требований к скорости интернета, обеспечение равного доступа „младших“ операторов к оптической трансмиссии. В целом будет усиливаться роль государственного органа», — рассказал министр цифрового развития.

А для проведения народного контроля качества интернета запущен сервис Bailanys.bar. Им уже воспользовалось более 50 тыс. человек. Кроме того, в целях государственного контроля закупаются 17 передвижных измерительных комплексов. В результате в единой системе будут собраны данные народного и государственного контроля.

Что касается дистанционного обучения, с начала учебного года был запущен специальный тариф «Білім», предназначенный для онлайн-обучения. Обеспечен безлимитный доступ к 600 отечественным образовательным ресурсам. Объем бесплатного трафика, прошедшего через этот тариф, составляет 118 тыс. Гб.

По внедрению стандарта сотовой связи 5G — в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент проведено 11 тестовых испытаний. Проводится работа по высвобождению нужных диапазонов частот. В дальнейшем они будут переданы операторам. Планируется, что 5G в указанных городах будет запущена в 2022 году. В областных центрах — до 2025 года.