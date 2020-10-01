Бывший министр цифрового развития получил новую должность

Аскар Жумагалиев стал послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов.

Жумагалиев Аскар Куанышевич, 20 июля покинувший должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, указом Президента назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.

Аскар Жумагалиев родился 2 августа 1972 года. Окончил Алма-Атинский энергетический институт (1996 г.), Казахский национальный технический университет, Казахский гуманитарно-юридический университет (2002 г.). Магистр по электронному управлению Швейцарского федерального института технологий в Лозанне. Трудовую деятельность начал в 1996 году в качестве генерального директора ТОО «Жарық». С 1998 по 2000 годы работал в Министерстве транспорта и коммуникаций РК. В 2000 году — начальником Управления РГП «Республиканский центр биллинга телекоммуникационного тарифа». С 2001 по 2003 годы — начальником Управления государственного надзора в области связи, заместитель председателя Комитета по связи и информатизации. С 2003 по 2006 годы работал заместителем председателя, затем председателем в Агентстве РК по информатизации и связи. С 2006 по 2010 годы занимал должность президента АО «Казахтелеком». С 2010 по 2012 годы был министром связи и информации РК. С 2012 по 2014 годы — министр транспорта и коммуникаций РК. С марта по август 2014 года — председатель Агентства по связи и информации. В 2014 году являлся заместителем министра по инвестициям и развитию РК. С 2015 по 2017 годы занимал должность председателя правления АО «НАК «Казатомпром».

С 2017 по 2019 годы был заместителем премьер-министра РК, министром оборонной и аэрокосмической промышленности. С февраля по июнь 2019 года занимал должность министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.