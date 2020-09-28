10 дней без подзарядки: Huawei впервые представила в Казахстане фитнес-часы

Huawei Watch Fit оснащены функцией персональных анимированных тренировок с пошаговыми инструкциями.

Huawei объявляет о старте продаж нового поколения умных часов для занятий фитнесом в домашних условиях. Huawei Watch Fit поддерживают анимированные фитнес-программы, которые помогут пользователям выполнять различные упражнения, а также имеют многочисленные режимы тренировок, функции отслеживания местоположения по GPS и мониторинга состояния здоровья.

Huawei Watch Fit разработаны специально для пользователей, которые только начинают заниматься спортом. Это первые умные часы Huawei с функцией персональных анимированных тренировок с пошаговой инструкцией, в которую входит 12 видов активностей и 44 ролика с тренировками и демонстрацией стандартных упражнений. Это позволяет самостоятельно заниматься фитнесом без использования смартфона или другого устройства, и даже без персонального тренера. Короткие силовые упражнения, проработка мышц пресса, растяжка и другие программы помогут тренироваться дома, если нет времени и возможности для посещения спортзала (например, закрыт на карантин). Кроме того, часы отслеживают ежедневную активность, а специальные напоминания сообщат о необходимости размяться, если пользователь долго сидит на месте без движения.

Часы оснащены ярким 1,64-дюймовым AMOLED-дисплеем, который позволяет отображать больше информации и удобнее в управлении. Большая площадь экрана позволяет с удобством управлять воспроизведением музыки, делать снимки дистанционно с помощью камеры смартфона, находить смартфон с помощью умных часов, а также — выбирать, какие уведомления и напоминания получать в течение дня.

Huawei Watch Fit весят всего 39 грамм, что сравнимо с фитнес-браслетом. Обновленная технология мониторинга сердечного ритма Huawei TruSeen 4.0, использующая интеллектуальный алгоритм и несколько датчиков, обеспечивает точный круглосуточный мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови, качества сна и уровня стресса. Все данные используются для анализа и выработки рекомендаций, которые помогают пользователям вести более здоровый образ жизни и повышать фитнес-результаты.

Кроме того, Huawei Watch Fit предлагают 13 уроков бега, специально разработанных для любителей этого вида спорта. Часы отслеживают параметры бега в реальном времени и помогают оптимизировать тренировку. Также устройство включает в себя 96 программ для фитнеса на открытом воздухе, имеет встроенный GPS и водостойкость до 5 атмосфер.

Продолжительное время автономной работы позволяет использовать часы до 10 дней без перерыва. Благодаря технологии Huawei SuperCharge пятиминутной зарядки хватит на целый день, а всего за полчаса батарея будет заряжена до 70%.

С 28 сентября Huawei Watch Fit доступны в продаже в Казахстане во всех крупных магазинах электронной техники. Модель представлена в двух версиях: Active и Elegant. Официальная рекомендованная цена в версии Active — 59 990 тенге. Доступные цвета: черный, мятно-зеленый, розовый. Версия Elegant будет доступна в черном цвете в конце октября, по рекомендованной цене 69 990 тенге.