В Акмолинской области активно развивают системы видеонаблюдения

Камеры следят за ситуацией на дорогах, а также в жилом секторе.

В Акмолинской области в рамках реализации проекта «Smart City» установлено 25 камер видеонаблюдения и десять стационарных комплексов «Автоураган». Департаментом полиции принимаются меры по обеспечению бесперебойного функционирования аппаратно-программного комплекса и развития функциональных возможностей на территории Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.

На сегодня в областном центре функционирует 169 видеокамер, из них 144 подвижных и 25 неподвижных камер внешнего видеонаблюдения. К ЦОУ УП города Кокшетау подключено 15 видеокамер здания аэропорта, 27 видеокамер железнодорожного вокзала и 12 видеокамер объектов ДУИС по Акмолинской области.

Кроме того, в целях снижения нарушений правил дорожного движения и розыска угнанных транспортных средств было приобретено 10 стационарных комплексов «Автоураган» — они интегрированы с автоматизированной базой «ЕРАП». Эти стационарные комплексы оснащены такими функциями, как фиксация пересечения стоп-линии, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, превышение установленной скорости.

В части внедрения проекта «Облачное видеонаблюдение» совместно с ЦРДТ «Казактелеком» функционирует 1431 камера видеонаблюдения. С ЦОУ УП города Кокшетау интегрировано 1070 камер видеонаблюдения в 514 подъездах и дворах многоквартирных домов, а также 40 камер видеонаблюдения в 20 общежитиях города. В Степногорске в ДЧ ГУП выведено 176 камер видеонаблюдения из 48 подъездов и дворов многоквартирных домов и 80 домов с наиболее криминогенной обстановкой. В Щучинске в ДЧ Бурабайского РОПа выведено 164 камеры видеонаблюдения из 82 подъездов и дворов многоквартирных домов.

Кроме того, во исполнение государственной программы «Цифровой Казахстан», утвержденной постановлением правительства РК № 827 от 12.12.2017 года, подключены и выведены на монитор в ЦОУ камеры видеонаблюдения учебных заведений.