В учреждениях УИС Акмолинской области развернут системы видеонаблюдения

Это обеспечит своевременный контроль в режиме реального времени.

Все учреждения УИС Акмолинской области будут оснащены системами видеонаблюдения. Об этом сообщили в ходе общественного мониторинга учреждений уголовно-исполнительной системы. Как отметил председатель КУИС Жанат Ешмагамбетов, в настоящее время начата работа по модернизации уголовно-исполнительной системы.

«Это масштабная работа, направленная на внедрение новых технологий в обычную „жизнь“ исправительных учреждений и обеспечение прозрачности системы исполнения наказаний. Ожидается обеспечение полного охвата системами видеонаблюдения учреждений УИС, что обеспечит своевременный контроль в режиме реального времени и позволит минимизировать противоправные действия как со стороны сотрудников, так и осужденных», — отметил Жанат Ешмагамбетов.

Кроме того, по словам председателя КУИС, в период пандемии в целях недопущения массового заражения коронавирусной инфекцией среди осужденных для их связи с родными была внедрена система видеозвонков, а для приобретения необходимых товаров — электронные магазины.

«Мы также планируем установить в каждом учреждении электронные терминалы, с помощью которых заключенные смогут направлять жалобы и обращения в суды, прокуратуру и другие органы. Законодательно это мы уже закрепили», — добавил Ешмагамбетов.