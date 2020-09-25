Багдат Мусин назвал цифровые показатели Казахстана

Он заявил, что мир должен адаптироваться к новой реальности и новым вызовам в условиях пандемии.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с АО «Холдинг „Зерде“» организовали онлайн-сессию на тему «На пути к устойчивому развитию: делая мир цифровым по умолчанию» («Towards sustainable development: making world digital by default»). Встреча прошла в рамках 75 заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Свое видение по актуальным и перспективным трендам развития цифровой сферы высказали заместитель генерального секретаря ООН Фабрицио Хохшильду, руководитель проекта GIGA, старший советник UNICEF Innovation Кристофер Фабиан, министр цифрового развития РК Багдат Мусин, политические лидеры, международные эксперты, представители международных организаций.

Эксперты сошлись во мнении, что в условиях пандемии перед всем миром стоят общие задачи — предоставить безопасный, качественный доступ к сети интернет и связи. В ходе встречи передовые стартапы из Казахстана, Гватемалы, Индии, Нигерии, Мексики, Аргентины и Бангладеша представили цифровые решения, которые нацелены помочь раскрыть весь потенциал цифровых технологий и данных для достижения целей устойчивого развития.

В приветственной речи Багдат Мусин отметил, что мир должен адаптироваться к новой реальности и новым вызовам в условиях пандемии.

«Пандемия Covid-19 продемонстрировала нам, что мир изменился и стал „цифровым“ по умолчанию. Поэтому с учетом уроков, извлеченных из пандемии, были инициированы изменения в государственной программе „Цифровой Казахстан“, согласно которой мы определили пять приоритетных направлений цифрового развития страны: развитие инфраструктуры ИКТ и цифрового правительства, повышение цифровой грамотности населения, обеспечение безопасности и защиты прав в цифровом пространстве, а также цифровизация отраслей экономики и внедрение больших данных», — рассказал министр.

Он также назвал основные цифровые показатели Казахстана: 97% населения РК имеет доступ в интернет, уровень цифровой грамотности равен 82,1%, количество автоматизированных государственных услуг выросло до 83%, в рейтинге ООН Казахстан занимает 29 место среди 193 стран по развитию электронного правительства.

Вместе с тем, Фабрицио Хохшильду, заместитель генерального секретаря ООН, выразил опасение за тех, кто лишен доступа к современным технологиям из-за пандемии.

«3,6 миллиарда людей во всем мире все еще не имеют доступа к интернету, из них 360 миллионов составляет молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, то есть 10%. Пандемия Covid-19 может привести к серьезным последствиям в плане обострения различных форм неравенства, и не только в развивающихся странах», — заявил он.

Фабрицио Хохшильду подчеркнул важность присоединения Казахстана к инициативе GIGA по реализации рекомендаций Дорожной карты цифрового сотрудничества генерального секретаря ООН, по обеспечению связи и доступа к интернету, расширению цифровой инклюзии и развитию цифрового потенциала. Спикер выразил благодарность за то, что ЮНИСЕФ, МСЭ и Казахстан выступили первопроходцами в реализации GIGA на пути к достижению глобальных целей.