Казахстан является лидером региона по проекту GIGA

Инициатива GIGA, запущенная в 2019 году, ставит своей целью обеспечение доступа к сети интернет для каждой школы в мире.

Заместитель председателя правления АО «Холдинг „Зерде“» Павел Коктышев принял участие в онлайн-собрании консультативной группы по развитию электросвязи МСЭ, где выступил с докладом о проекте GIGA. Инициатива GIGA, запущенная в 2019 году, ставит своей целью обеспечение доступа к сети интернет для каждой школы в мире.

Алекс Вонг, старший советник по стратегии Бюро по развитию телекоммуникаций МСЭ и сопредседатель GIGA, предоставил краткий обзор о GIGA. Сегодня порядка 3,7 млрд человек в мире не имеют доступа к интернету, из которых 360 миллионов — молодые люди. Отсутствие доступа к Сети означает, что дети и молодежь исключены из огромного количества информации, доступной в интернете, что ограничивает их ресурсы для обучения, роста и реализации своего потенциала. Преодоление цифрового разрыва требует глобального сотрудничества, лидерства и инноваций в области финансов и технологий.

Г-н Вонг также представил основные апдейты за прошедший период в странах-региональных лидерах по проекту GIGA. Так, в Казахстане, региональном лидере проекта в Центральной Азии, в настоящее время разрабатывается первая финансовая модель для региона. Для реализации этой инициативы были созданы Региональный центр GIGA и региональная группа в г. Нур-Султан с обязательством объединить страны региона для анализа финансовых моделей.

В партнерстве с правительствами стран-участников GIGA начала составлять карты школ для определения регионов, где существуют разрывы в подключении. Более 800 000 школ в 15 странах были нанесены на карту и доступны для просмотра Projectconnect.world. Казахстан также уже нанес на карту все школы в стране и готовится открыть Центр цифровой связи в Нур-Султане для реализации проекта GIGA.

Павел Коктышев поделился своим взглядом о проекте GIGA в Казахстане и рассказал о достижениях по обеспечению цифровой инфраструктурой в рамках ГП «Цифровой Казахстан». Так, к 2023 году планируется подключить к интернету более чем 97% населения страны. Инициатива GIGA является отличной возможностью для Казахстана, как крупнейшей страны в регионе и транзитного центра, в достижении ЦУР и обмене опытом с соседними государствами.