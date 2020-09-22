Задержанный вице-министр здравоохранения Казахстана растратил более 500 млн тенге

В минфине рассказали, в чем подозревают Олжаса Абишева.

Вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева подозревают в растрате государственных средств, которые были выделены на создание информационных систем. По версии следствия он, заведомо зная о том, что работы фактически не были выполнены, подписал акт выполненных работ и полностью произвел оплату. В ведомстве заявили, что система, за которую заплатил вице-министр, не работает. Другие факты расходования бюджетных средств в этом министерстве тоже проверяют следователи, передает Liter.kz.

«Абишев подозревается в растрате более 500 миллионов тенге, выделенных для создания информационных систем», — сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций 21 сентября председатель комитета по финансовому мониторингу Жанат Элиманов.

В комитете уточнили, что все преступления были совершены до пандемии. Олжас Абишев взят под стражу — о его задержании стало известно 2 августа. В настоящее время следствие продолжается.

Напомним, должность вице-министра здравоохранения РК Олжаса Абишев занял в июне 2018 года. Ранее он работал заместителем генерального директора РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗСР РК, исполняющим обязанности генерального директора РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗСР РК, генеральным директором РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК.