Казахстанцы смогут делиться сведениями вместо справок

Новым функционалом оснастят eGov Mobile.

Межведомственная комиссия по вопросам оказания государственных услуг на очередном заседании совместно с госорганами рассмотрела вопросы по исключению справок. Председатель комиссии, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, обозначил актуальность сокращения числа справок и отметил необходимость скорейшей реализации необходимых мер.

«Главой государства в недавнем Послании поставлена четкая задача по отмене истребования у граждан наиболее востребованных справок и бумажных подтверждений. Значит, мы должны продолжать двигаться в этом направлении. Сейчас уже отменены шесть справок, и мы видим положительный экономический эффект. Нужно постоянно предлагать новые подходы, идти в ногу со временем, двигать процесс, применять и расширять возможности eGov Mobile», — отметил министр.

Как рассказал в ходе заседания председатель комитета государственных услуг Министерства цифрового развития Даулет Бекманов, на сегодня в государственном реестре 694 услуги, порядка 50 из них — информационные услуги и справки.

«Мы провели рабочие встречи с представителями ряда министерств, обсудили вопросы отмены запрашивания от граждан различных справок, и в результате предлагаем в текущем году исключить 30 из них. К примеру, выдачу справки из наркологической организации, о пенсионных накоплениях, о регистрации в качестве безработного, по определению адреса недвижимости. А истребование справки о наличии либо отсутствии судимости исключить в стране, но оставить для предъявления за рубежом. Такие меры помогут сократить бумажный документооборот на более чем 35 млн. документов», — подчеркнул Бекманов.

Бумажный документооборот позволят сократить и новые инструменты в мобильном приложении eGov Mobile. Так, в скором времени в приложении можно будет делиться личными сведениями, направляя информацию из eGov Mobile напрямую через мессенджеры. К примеру, можно будет поделиться адресными данными через приложение, направив информацию любым удобным способом. Там, где требуют эту информацию, получат ссылку на документ. Аналогично можно будет делиться и другой личной информацией. Если находиться рядом, то обмен будет возможен и по QR-коду.

Более того, третьи лица смогут запросить информацию о гражданах. А поделиться ею казахстанцы смогут, подтвердив пришедшее им в приложении уведомление на запрос их личных сведений.

Кроме того, в eGov Mobile вскоре станет проще получить электронно-цифровую подпись. Для этого нужно будет пройти биометрию (система просканирует личность гражданина), ответить на вопросы, ввести номер телефона. После этого номер зарегистрируется в базе мобильных граждан, а ЭЦП установится на телефон. Этот процесс также упростит регистрацию пользователей электронного правительства с помощью eGov Mobile.