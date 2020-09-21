Биометрию будут применять для оказания госуслуг

Багдат Мусин рассказал о новшествах, которые скоро будут введены.

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, рассказал о новшествах по оказанию государственных услуг в электронном формате. По его словам, eGov не будет единым окном по оказанию госуслуг, их смогут предоставлять и сторонние сервисы.

«То есть, теперь госуслуги будут предоставляться везде, даже на Каспи. Уже многое проработано, доделаем и в скором времени объявим. Вход в eGov Mobile будет по биометрии. Любой гражданин сможет скачать приложение, показать свое лицо в телефон и стать пользователем. Регистрация в базах, видеозвонок канут в воду. Это даже заменит в некотором смысле ЭЦП!» — написал Мусин на своей странице в Facebook.

Кроме того он добавил, что планируется изменить подход в работе с обращениями граждан.

«Отправить обращение можно будет так же легко, как написать текст в WhatsApp! НИТ — это большая ответственность, но некоторая часть ответственности перераспределена между другими Министерствами, поэтому не все услуги с точки зрения железа подконтрольны», — рассказал министр.