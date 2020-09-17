Защиту отечественных образовательных платформ усиливают

Хакерские атаки на ресурсы для дистанционного обучения не прекращаются.

Исполнительный директор Bilimmedia group, руководитель проекта Onlinemektep Санжар Кенжеханулы рассказал, как в Казахстане работают над усилением защиты образовательных платформ после хакерских атак, передает Sputnik.

«В этом направлении мы провели работу, в основном совместно с Комитетом национальной безопасности. Эта работа продолжается. Ежедневно атаки проводятся, но мы все их смогли отразить. К этой работе присоединились IT-специалисты КНБ», — рассказал Санжар Кенжеханулы.

Помимо этого, по его словам, Казахстан привлекает отечественные и зарубежные специализированные компании по техническому аудиту.

«По атакам извне мы IP-адреса направили в те страны, откуда поступали атаки. Эти страны также помогают в работе с определением адресов, поэтому мы полностью сможем отражать хакерские атаки», — заявил глава Bilimmedia group.

Генеральный директор ТОО «Кунделик» Мухтар Ильясов рассказал, что атаки происходят ежедневно.

«DDoS-атаки совершаются на наш проект ежедневно. В целом в начале четверти была совершена крупная DDoS-атака. Наша система не упала, так как мы заранее летом еще подготовились к таким атакам. Это, в принципе, привычная практика. Мы усиливаем свои возможности», — рассказал Ильясов.