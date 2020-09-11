В 8,5 раз увеличат объем производства электронной промышленности РК за три года

В целях стимулирования дальнейшего роста отечественного содержания в электронной промышленности будут приняты дополнительные меры господдержки.

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина прошло совещание по вопросам развития электронной промышленности. В совещании приняли участие министры цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, образования и науки Асхат Аймагамбетов, торговли и интеграции Бахыт Султанов, а также руководители других министерств и ведомств.

В настоящее время в Казахстане функционирует 64 предприятия, производящих электронную продукцию. Численность работников отрасли — 1,6 тыс. человек. В 2019 году объем производства продукции электронной промышленности составил 44,5 млрд тг, увеличившись к 2018 г. на 35%. При этом доля местного содержания данных продуктов с учетом общего импорта (порядка 1 трлн тг) составляет лишь 4%, сообщили в пресс-службе главы правительства РК.

В сфере электронной промышленности на сегодняшний день освоены новые конечные виды продукции: печатные платы (АО «Завод им. С. М. Кирова»), телекоммуникационное оборудование (ТОО «Digital System Servis»), электронные приборы учета воды, тепла и электричества, модули для беспроводной передачи данных (ТОО « Корпорация Сайман», ТОО «Орион-система» и др.), компьютеры (АО «Завод им. С. М. Кирова», ТОО «PS4U» и др.), цифровые видеокамеры (НПО «Перспектива», ТОО «NG Vision»), радиостанции (ТОО «РТС Инжиниринг»).

В целях стимулирования дальнейшего роста отечественного содержания в электронной промышленности будут приняты дополнительные меры господдержки: увеличение оффтейк-контрактов с отечественными производителями; введение льготного кредитования для покупки компьютеров отечественной сборки через торговые сети; выделение финансовых средств на НИОКР в сфере электронной промышленности и др.

Поставлена цель к 2024 году довести среднегодовой объем производства электронной промышленности до 382,6 млрд тг (рост в 8,5 раз), объем экспорта — до 45 млрд тг, долю местного содержания в закупках государственного и квазигосударственных секторов — до 30% и 20% соответственно. Будет создано свыше 60 тыс. новых рабочих мест со среднегодовым приростом в 28 тыс. чел.

Особое внимание участники совещания уделили реализации задачи, поставленной Главой государства в Послании народу Казахстана, по устранению цифрового неравенства и обеспечению детей из социально-уязвимых семей компьютерной техникой. Так, девять отечественных производителей до конца 2020 года произведут и поставят в школы страны дополнительно 606 тыс. единиц компьютерной техники (351 тыс. компьютеров и 255 тыс. ноутбуков). К 2024 году отечественное производство компьютерной техники будет увеличено в пять раз до 165 млрд тг.