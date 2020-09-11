Асхат Аймагамбетов опроверг выделение 70 млн долларов на дистанционное обучение

Министр образования рассказал о займе Всемирного банка для покупки компьютеров и о том, почему он не был использован.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов опроверг сообщения о том, что на дистанционное обучение в Казахстане было выделено 70 миллионов долларов. По его словам, эта информация не соответствует действительности. Дистанционное обучение начали внедрять только в этом году, начиная с апреля, когда в связи с пандемией и карантином школьникам пришлось перейти на удаленку.

«Когда мы говорим о внедрении дистанционного обучения в четвертой четверти текущего года, из бюджета деньги не выделялись. Когда наши интернет-платформы открыли доступ ко всем своим ресурсам, это было сделано абсолютно бесплатно, в связи с режимом чрезвычайного положения», — заявил А. Аймагамбетов.

Что касается займа Всемирного банка, компьютеры на эти средства не были закуплены. По его словам, в 2014 году было принято решение по этому займу, а в 2018 году депутаты заем поддержали. По плану приобретение компьютеров намечалось на 2021 год. Именно поэтому в бюджете 2020 года указанные средства не фигурировали.

«Когда в марте стало понятно, что казахстанским школам в связи с переходом на дистанционку нужно большое количество техники, ведомство обратилось во Всемирный банк. По положениям международные конкурсные торги занимают от девяти до 12 месяцев. Даже если бы в марте объявили конкурс, то договор заключили бы в 2021 году. Затем еще вопрос поставок. А учитывая тот факт, что средства на компьютеры были выделены местными исполнительными органами из бюджета, принято решение исключить данное мероприятие», — рассказал Аймагамбетов.

К слову, министр здравоохранения РК Алексей Цой высказался о планах по сохранению дистанционного формата обучения в первой четверти. А переход на офлайн-обучение будет дополнительно рассмотрен на заседании межведомственной комиссии.