Почему у педагогов возникли проблемы с интернетом, рассказали в МОН

Также в министерстве ответили на вопрос по займу у Всемирного банка (67 млн долларов) на финансирование проекта «Модернизация среднего образования», одобренного в 2017 году.

В министерстве образования и науки ответили депутатам на критику по реализации программы цифровизации объектов образования. Напомним, в мажилисе депутат Дания Еспаева озвучила свои вопросы к министерству образования. Ее интересовало, как ведомство израсходовало бюджетные деньги (27,2 млрд тенге), направленные на приобретение комплектов мультимедийного оборудования, обеспечение скоростным интернетом, подключение к цифровым образовательным ресурсам, передает Zakon.kz.

«Да, деньги выделялись для интернета, для школ. И только школ. На текущий момент более половины учителей находятся на дистанционном формате, то есть они из дома работают, то есть у них есть проблемы с интернетом в доме. В школе проблем нет, мы этот вопрос отработали. Интернет в 96% школ присутствует. Но из-за того, что учителя работают из дома, такая проблема есть, но мы этот вопрос решаем», — сообщил директор Департамента цифровой трансформации образования МОН РК Канат Кенбай.

Он также ответил на вопрос по займу у Всемирного банка (67 млн долларов) на финансирование проекта «Модернизация среднего образования», одобренного в 2017 году. Цель проекта — выравнивание качества образования между сельскими и городскими школами.

Кроме прочего депутат задавалась вопросом, почему за три года министерство не разработало технического задания по закупу компьютеров.

«Что касается техзадания по Всемирному банку. Задание было утверждено и согласовано еще в 2019 году и направлено в банк на проведение конкурсных процедур, но из-за наступления карантина эти процедуры были приостановлены. Но техзадание утверждено и есть. Оно будет повторно согласовано и утверждено», — сообщил Канат Кенбай.

На вопрос журналиста, что мешало ведомству ответить на вопросы депутатов до того, как о нем услышали журналисты, вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова ответила, что виновных накажут.

«На депутатский запрос ответ предоставлен на сегодняшний момент в полном объеме. Но необходимо ответить, что за время пандемии документооборот только МОН увеличился на 20 тыс. Это 30%. Естественно, специалисты с этими документами работают ежедневно, и нужно еще считаться и с тем, что порядка 80% сотрудников министерства, как и других органов, работали в удаленном режиме. Возможно, была допущена ошибка со стороны специалиста, но мы начали служебное расследование, и допустившие это нарушение специалисты будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — ответила она.