Первый в мире смартфон vivo с профессиональной стабилизацией

Смартфон X50 Pro отличается современным и лаконичным дизайном.

Компания vivo объявила о старте продаж инновационного смартфона флагманской серии X50 с уникальной системой профессиональной стабилизации, 60-кратным гиперзумом и ультимативным ночным режимом.

Измени мир фотографии

Серия Х — это воплощение приверженности vivo к дизайну и инновациям. Обладая передовыми технологиями стабилизации, ночного режима и масштабирования, смартфоны серии X50 позволяют получать четкие и высококачественные фотографии и видео в широком диапазоне сценариев, превращая каждый снимок в шедевр. Серия X50 получила выдающийся ночной режим, позволяющий пользователям делать потрясающие фотографии в городе и на природе в самое темное время суток.

60-кратный гиперзум серии позволит приблизиться к объектам, которые в прошлом казались недосягаемыми. Расстояние больше не помеха великолепным кадрам.

Первоклассный дизайн X-серии. Создан быть уникальным.

Смартфон X50 Pro отличается современным и лаконичным дизайном. Тонкий изгибающийся дисплей с крохотным отверстием для фронтальной камеры диаметром всего 3,96 мм, изящные грани, скругленные по технологии R3, и двухступенчатый блок камеры — устройство приятно и держать в руке, и просто созерцать.

Основная широкоформатная камера с профессиональной стабилизацией. Измени взгляд на мир.

Революционная широкоформатная камера от vivo установлена на двухшарнирном соединении, что позволяет ей вращаться, передавая в кадре всю красоту окружающего мира. Это движение можно заметить, когда камера отслеживает объекты или возвращается в исходное положение при сбросе.

Изменение положения камеры обеспечивает трехосевую стабилизацию и на 300% больший угол компенсации, чем в случае использования традиционной технологии оптической стабилизации изображения OIS.

Превосходная камера для ночной съемки. Миллион оттенков ночи.

Благодаря профессиональной стабилизации затвор камеры X50 Pro способен дольше удерживаться в открытом состоянии, что вместе с матрицей IMX598 повышает общую светочувствительность на 10% и позволяет захватить больше света.

Серия X50 создана для того, чтобы изменить ваше представление о фотографии и видеосъемки. Инновационные технологии позволят сделать процесс съемки максимально простым и приятным.