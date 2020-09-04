Бесплатный Wi-Fi появится в общественном транспорте в Алматы

В настоящее время ведется поэтапная установка оборудования для обеспечения граждан бесплатным интернетом в общественном транспорте.

В общественном транспорте южной столицы в скором времени появится доступ к интернету. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал глава управления городской мобильности Алматы Ерлан Адилов. По словам чиновника, в настоящее время ведутся переговоры между операторами связи и перевозчиками. В пилотном проекте власти планируют внедрить бесплатный интернет в автобусах и троллейбусах компании «Алматыэлектротранс», передает Sputnik.

«Установка оборудования поэтапно началась. До конца октября или начала ноября планируем в пилотном режиме запустить первые 50 единиц точек Wi-Fi на троллейбусах. В дальнейшем будем внедрять и в автобусах. Перевозчики в этом направлении работают. Я думаю, у нас все получится, и интернет в общественном транспорте поэтапно запустим», — заявил Адилов.

Кроме того, он рассказал, что в минувшем августе в Алматы запустили пилотный проект с целью контроля масочного режима в общественном транспорте. По его словам, в четырех автобусах были установлены восемь камер видеонаблюдения. В результате камеры выявили более 1 100 нарушений масочного режима в автобусах. Система определяет наличие маски и правильность ее ношения.

«При выявлении пассажира без маски информация поступает на пост диспетчера, который в оперативном порядке сообщает водителю через систему „помощник водителя“. Водитель, в свою очередь, на остановке рекомендует пассажирам надевать маски», — сказал Адилов.

Он подчеркнул, что цель этого проекта заключается не в наказании нарушителей. Таким образом власти хотят привить гражданам культуру ношения масок.