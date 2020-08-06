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Камеры проследят за соблюдением санитарных правил в автобусах

В Алматы стартовал новый пилотный проект.

6 августа 2020 11:39, Profit.kz
Рубрики: Общество

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о старте пилотного проекта в городском общественном транспорте. Он призван проконтролировать соблюдение санитарных правил. Система будет выявлять нарушение социальной дистанции пассажирами и правильность ношения масок.

Камеры проследят за соблюдением санитарных правил в автобусах

В пресс-службе акимата г. Алматы добавили, что при выявлении нарушения диспетчер будет связываться с водителем и останавливать маршрут до исправления ситуации. За первые три дня пилотного проекта с помощью «умных» камер в автобусах было выявлено 52 человека без масок, а 89 человек надели их неправильно

Как рассказал аким, тестирование проекта продолжается. Этот функционал позволит контролировать безопасность горожан.

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