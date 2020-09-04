Асхат Аймагамбетов рассказал о принимаемых мерах в образовательной сфере.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе брифинга на площадке пресс-центра правительства рассказал о принимаемых мерах в образовательной сфере в рамках реализации Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» от 01.09.2020. Министерством будет проведена работа по формированию концепции непрерывного образования, по платформе дистанционного обучения и достижению 100%-го охвата детей до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением.

При этом в отличие от действующей системы госзаказ теперь не будет распределяться отделами или управлениями образования. Вместо этого родители детей, получивших направление в детский сад, сами будут выбирать дошкольную организацию. Будет внедрен ваучерный механизм, что способствует развитию конкуренции и повышению качества услуг.

Для полноценной реализации учебного процесса МОН РК разработает единые требования к онлайн-платформам образования. Также совместно с МЗ РК будет разработан порядок перехода к традиционному формату обучения с соблюдением всех санитарных требований.

Как подчеркнул министр образования и науки, в зоне особого внимания Президента находятся вопросы охраны прав детей. Очень важным шагом станет присоединение нашей страны к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений.

«Защита детей от кибербуллинга, повсеместное открытие детских спортивных секций и кружков вкупе с развитием организаций дополнительного образования станут безусловными приоритетами деятельности акиматов и организаций образования. Работа по увеличению охвата школьников массовыми видами спорта будет организована по-новому и на системной основе. В школах будут строиться спортзалы, развиваться национальные и массовые спортивные лиги», — сказал А. Аймагамбетов.