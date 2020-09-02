В Карагандинской области завершили прокладку ВОЛС

Багдат Мусин посетил регион с рабочим визитом.

Карагандинская область стала очередным регионом, где завершилось строительство волоконно-оптических линий связи. Для ознакомления с вводом в эксплуатацию базовой станции стандарта 4G 31 августа регион посетил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин. Базовая станция установлена в селе Пионерское. Она позволит также охватить высокоскоростным интернетом и близлежащее село Центральное.

Всего в результате реализации проекта по прокладке ВОЛС, реализуемого крупнейшими операторами связи по принципу государственно-частного партнерства, в регионе проложено 876 км. сетей, что обеспечило доступ к широкополосному интернету в 36 селах. Проект по обеспечению сел скоростным интернетом по технологии ВОЛС стартовал в 2018 году и на сегодня полностью завершен в четырех регионах страны: Западно-Казахстанской, Атырауской и Павлодарской областях, а теперь и в Карагандинской.

По словам Багдата Мусина, доведение оптоволокна в один из крупнейших промышленных регионов страны способствует достижению высоких результатов в устранении цифрового неравенства между регионами.

«Доступ к высокоскоростному интернету сейчас является одним из обязательных условий улучшения качества жизни населения. Прежде всего, без него невозможно получение образования высокого уровня, позволяющего сельской молодежи становиться конкурентоспособной на современном рынке труда. Реализация проекта по строительству оптоволокна позволит стране нарастить свой человеческий потенциал. Кроме того, жители сел смогут получать государственные услуги в электронном формате, сельские больницы — использовать элементы телемедицины. А на базе ВОЛС операторы мобильной связи смогут развернуть свои сети и обеспечить свыше 99% населения страны широкополосным доступом в интернет. Это можно смело назвать прорывом в устранении цифрового неравенства в стране», — отметил Багдат Мусин.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, принимавший участие в поездке, поделился результатами и планами по дальнейшей реализации проекта ВОЛС.

«Проект подразумевает подведение оптоволокна к 828 селам страны, к нему будет подключено около 2,5 тысячи государственных учреждений. Для этого мы планируем протянуть 14,5 тыс. км. линий по всей стране. В настоящее время суммарно построено уже более 12 тыс. км. В 632 сельских населенных пунктах к ВОЛС подключено более 1900 школ, больниц, акиматов, отделений полиции и других госучреждений», — рассказал Куанышбек Есекеев.

Важно, что данный проект способствует реализации другого масштабного проекта по обеспечению казахстанских сел сотовой связью и мобильным интернетом — проекта «250+». Багдат Мусин ознакомился с установкой базовой станции сотовым оператором Кселл в селе Пионерское.

«Оптика, доведенная до регионов, позволяет нам, операторам мобильной связи, размещать свои базовые станции уже на готовой инфраструктуре. В рамках проекта по обеспечению сельских населенных пунктов с численностью населения от 250 человек широкополосным мобильным интернетом, только АО „Кселл“ подключит 307 сельских населенных пунктов. Использование диапазона 800 МГц позволит покрыть территорию в радиусе 4-5 километра, предоставляя доступ к интернету и в более крупных поселках», — доложил Аскар Есеркегенов, главный технический директор АО «Кселл».