Почти 80% детей будут обучаться в дистанционном формате.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о начале первой четверти нового учебного года. По его словам, почти 80% детей будут обучаться дистанционно. Порядка 15-16% — в дежурных классах, и 5% (202 тыс.) — офлайн в отдаленных сельских населенных пунктах, передает Zakon.kz.

В последнюю четверть прошлого учебного года, по его словам, на рынке РК было две интернет-платформы для дистанционного обучения, но сейчас доступно уже шесть.

«Мы верим, что рынок и конкуренция дают возможность для их улучшения. Заключены соответствующие договоры. Плюс телевизионные уроки. В этот раз мы также проводим съемки ТВ-уроков. За четвертую четверть учителя получили хороший опыт. Мы планируем, что это будет порядка девяти часов на каждом канале. Очень важный вопрос — подготовка педагогов, их IT-компетенций. Мы организовали несколько курсов. На сегодня 323 тыс. наших педагогов уже прошли обучение», — рассказал министр.

Он напомнил, что такое решение было принято, исходя из безопасности для здоровья и жизни детей, а также самих преподавателей.