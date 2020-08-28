Учителя с приставкой «кибер»

Отвечая современным вызовам: почти 350 тысяч казахстанских педагогов получат статус «кибер».

Чтобы развить IT-навыки учителей, министерством образования разработан ряд курсов. Об этом в СЦК рассказал главный педагог страны Асхат Аймагамбетов.

«Чтобы эти навыки развить и помочь педагогам работать в новых условиях, мы разработали несколько видов курсов. Один из них называется „Учусь учить дистанционно“. Мы должны были охватить 347 тысяч наших педагогов. На сегодняшний день 323 тысячи уже получили сертификаты, завершили обучение. Остальные до 1 сентября завершат обучение. Надо отдать должное, наши педагоги показали себя и в четвертой четверти, в большинстве своем, очень активно, быстро приспособились к новым условиям. Хотя это было непросто», — отметил Аймагамбетов.

Он также рассказал, что более чем в 10 нормативно-правовых актах министерства были внесены поправки, чтобы адаптировать систему к новому формату.

«Образование — это не только передача определенной совокупности информации. Это нечто большее, и развитие эмоционального интеллекта, социализация, общение. Поэтому, безусловно, этот формат является наиболее приемлемым. Мы, как министерство образования, понимаем это, но с учетом эпидемиологической ситуации, угрозы для здоровья и жизни детей и педагогов, мы вынуждены начать новый учебный год по рекомендации министерства здравоохранения, главного санитарного врача, именно в таком режиме», — объяснил министр.