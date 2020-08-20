Алматинским школьникам запретят смартфоны на дистанционном обучении?

Компьютерами необходимо обеспечить более 75 тысяч детей.

Школьникам Алматы для онлайн-уроков нужно будет обязательно иметь компьютер либо планшет. В городском управления образования высказались о запрете использования смартфонов при дистанционном обучении. По мнению ведомства, использование мобильных устройств вредит зрению, передает «КТК».

Однако не понятно, как в таком случае быть тем ученикам, которые не имеют компьютеров или ноутбуков. По информации пресс-службы премьер-министра, в Алматы количество количество нуждающихся в технике учащихся и учителей составляет свыше 70 тыс. человек. В городе функционирует 205 государственных школ с общим числом детей 261 тыс. Компьютерной техники нет почти у трети учеников.

Известно, что онлайн-уроки будут проходить на базе образовательных платформ. В ведомстве проблему нехватки техники обещают решить — 20 тысяч планшетов закупят за счет местного бюджета, 38 тысяч — с помощью резервного фонда правительства. Остальную технику планируется предоставить ученикам из школьных компьютерных классов.

«Был проведен мониторинг оснащенности детей и учителей компьютерной техникой. В результате компьютерами необходимо обеспечить более 75 тысяч детей и 2 тысячи учителей. По данным, предоставленным управлением цифровизации и районными акиматами, в городе имеется 46 точек с низкой проводимостью интернета и мобильной связи», — заявила Ляззат Жылкыбаева, руководитель управления образования г. Алматы.