МОН: каждая школа сама выбирает интернет-платформу для дистанционного обучения

Допускается использование стриминговых сервисов.

Перед началом нового учебного года руководители школ разъяснили учителям, с чего он начнется, какие меры санэпидбезопасности принимаются, на каких платформах будет организовано дистанционное обучение. Кроме того, директора рассказали, какие изменения внесены в систему образования. Новый 2020-2021 учебный год начнется с обучения в дистанционном формате, но родители смогут записать детей в дежурные классы, если они учатся в 1-4 классах. В каждом классе должно быть не более 15 школьников, передает Liter.kz.

«Если родители или законные представители детей выразят желание и напишут заявления, а школа готова строго соблюдать санитарные нормы, то дети начальных классов смогут обучаться в штатном режиме. Поскольку в школах будут пустовать кабинеты, где обычно проходят уроки для старшеклассников, эти кабинеты также могут быть использованы для организации обучения в дежурных классах. Заявления родителей принимают классные руководители в онлайн-формате, через доступные средства связи», — сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

Школьные компьютеры передают во временное пользование детям. Кроме того, управления и отделы образования на местах дополнительно закупают компьютеры, ноутбуки и планшеты, которые также передадут ученикам.

Интернет-платформы для обучения будут определяться самостоятельно в каждой области. В рамках дистанционного формата обучения учителя и ученики смогут использовать стриминговые сервисы.