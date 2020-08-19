Сергек разбушевался

Алматинские водители оказались удивлены штрафами от системы «Сергек» и тем способом, которым они о них узнали.

В Сети начали появляться видео-ролики от алматинских водителей, нарушения которых были зафиксированы камерами «Сергек». Оказалось, для того, чтобы сообщить о нарушении, автомобилистов буквально «вылавливают» на дорогах сотрудники патрульной полиции.

Соответствующие посты были выложены в Instagram-паблике Kris.p.online. Автор одного из роликов рассказывает: «Часто езжу по Аль-Фараби. Думал, почему стоят патрульные и из потока вылавливают машины. Сегодня утром ехал на работу, на этот раз остановили меня. Сказали, имеется девять штрафов, в том числе за превышение скорости, выезд на автобусную линию, стоп-линию. Недавно смотрел через приложение банка, никаких штрафов не было. Оказывается, это от „Сергека“». Другой водитель оказался «обладателем» аж 26 штрафов — он продемонстрировал длинную ленту с предписаниями.

В пресс-службе Департамента полиции г. Алматы заявили, что «охота» на нарушителей ведется посредством планшетов, которыми оснащены дорожные полицейские. Они интегрированы с системой видеонаблюдения, поэтому сразу же получают информацию о зафиксированных нарушениях.

«Если в каком-то квадрате проезжает машина, водитель которой имеет задолженность, то на планшеты ближайшего экипажа приходит сигнал. Патрульные полицейские имеют право принять меры по остановке автотранспорта. Затем водителя уведомляют об имеющихся неуплаченных штрафах. После вручения уведомления он обязан уплатить штраф», — рассказали представители ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Алматы приступили к воздушному патрулированию дорог. Помимо вертолетов мониторингом дорожного движения теперь занимаются и дроны.