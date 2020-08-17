Электронные браслеты наденут на казахстанцев, ожидающих суда не под стражей

Антикоррупционная служба внедряет новый способ слежения за теми гражданами, которые находятся под следствием, но на свободе.

Помощник председателя агентства по противодействию коррупции Аслан Кусаинов в ходе онлайн-брифинга рассказал о внедрении электронных браслетов. Они будут пресекать попытки подследственных граждан скрыться от суда. Агентство прорабатывает вопросы внедрения электронных браслетов на постоянной основе — их собираются надевать на казахстанцев, которые ожидают суда на свободе. По словам Кусаинова, данный проект поспособствует гуманизации уголовного процесса, а также позволит снизить количество граждан, которые находятся под стражей в ожидании суда, передает Sputnik.

«Уже провели испытания в Алматы. Они показали, что электронные браслеты крайне эффективны в работе», — отметил Кусаинов.

Также он рассказал о том, что в антикоррупционной службе продолжается цифровизация. Так, в настоящее время на электронный формат ведения уголовного дела перешли шесть регионов страны.