На «Е-уголовное дело» перешли шесть регионов страны

Антикоррупционная служба уделяет особое внимание ведению уголовного производства в электронном формате.

Учитывая актуальность цифровизации, Антикоррупционной службой особое внимание уделяется ведению уголовного производства в электронном формате. Кроме того, форсируется работа по полному оснащению рабочих мест для ведения досудебных расследований в электронном формате и обеспечению безопасности обрабатываемых данных. О полученных результатах рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время на электронный формат ведения уголовного дела перешли шесть регионов: Акмолинская, Жамбылская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области и г. Алматы.

«За 7 месяцев т. г. в электронном формате расследовано 81 уголовное дело (Атырауская — 38, ЗКО — 13, Павлодарская — 13, Акмолинская — 12, Жамбылская — 2, г. Алматы — 3), из которых 36 направлено в суд (ЗКО — 12, Атырауская — 11, Павлодарская — 9, г. Алматы — 3, Акмолинская — 1), прекращено по реабилитирующим основаниям 16, остальные находятся в производстве. Использование подобного формата, прежде всего, влияет на снижение коррупционных рисков в процессе расследования уголовных дел, так как повышается уровень открытости и прозрачности. Кроме того, используемые технологии по защите данных препятствуют фальсификации и замене документов в уголовном деле. Это усиливает подотчетность и дисциплинирует сотрудников органов, ведущих уголовное производство», — сообщили в ведомстве.

Агентством продолжается активная работа по внедрению проекта «Е-уголовное дело» во всех регионах страны.