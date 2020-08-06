Ветровую электростанцию построили под Кокшетау

Она занимает площадь 40 га.

Первый этап строительства ветровой электростанции селе Красный Яр завершен 1 июля. Ее стоимость — почти два млрд тенге. Вырабатываемая электроэнергия поставляется в акмолинские межрайонные электрические сети и АО «KEGOC». Электростанция находится на площади 40 га, используется пять ветряков общей мощностью 3,75 мВт. передает «Кокшетау Азия».

«Строительство объекта началось во второй половине 2018 года. Стоимость проекта составляет почти 2 млрд. тенге. В ходе строительства ветровой электростанции создано семь рабочих мест, после окончания строительства тут работают пять человек», — рассказал директор ТОО «ВИЧИ» Владимир Иванов.

Объем инвестиций в проект на 2019 год составил 1 229 309 154 тенге, на 2020 — 1 784 860 000 тенге. К сентябрю 2021 года планируется окончание строительства еще семи новых ветроэнергоустановок. Их мощность, по информации управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области, составит более пяти мВт. Планируемая выработка электрической энергии на 2020 год — 10 740 000 кВт/час.