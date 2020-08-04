Paloalto и Barracuda посоревнуются в IT Battle

Платформа ROI4CIO проведет онлайн-баттл среди производителей межсетевых экранов нового поколения.

10 августа стартует серия онлайн-соревнований среди производителей межсетевых экранов нового поколения (NG Firewall). Организатор IT Battle — платформа ROI4CIO. Мероприятие будет интересно тем, кто выбирает Next Generation Firewall, планирует модернизацию или просто интересуется современными решениями в сфере информационной безопасности.

В первом из серии турниров встретятся Paloalto и Barracuda. Участники выступят с питчами о своих продуктах, предложат решение по заранее подготовленной конфигурации пользователя и поучаствуют в дискуссии. Квалифицированное жюри и зрители решат, кто станет победителем.

Зрители могут уже сейчас зарегистрироваться для участия в ивенте. Подробности о баттле, правила и форма регистрации доступны на официальном сайте.