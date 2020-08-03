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Предправления Казпочты стал замминистра МВД

Скорее всего, Сакен Сарсенов будет курировать вопросы цифровизации министерства.

3 августа 2020 19:49, Profit.kz
Рубрики: Общество

Распоряжением Президента Сарсенов Сакен Сейтжаппарович назначен заместителем министра внутренних дел РК. Об этом сообщается на сайте Акорды. До этого он являлся председателем правления АО «Казпочта» и был освобожден от должности 25 июля.

Сакен Сарсенов

Сарсенов Сакен Сейтжаппарович родился в 1977 году. Окончил Московский государственный авиационный институт (2000 г.) по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления», а также Евразийский гуманитарный институт (2011 г., юриспруденция).

С 2000 по 2003 год он работал заведующим отделом организации защиты информации РГП «Центр информатизации финансовых систем» Министерства финансов РК; с 2003 по 2008 гг. являлся заместителем председателя правления АО «Национальные информационные технологии»; с 2008 по 2009 гг. был управляющим директором по электронным услугам АО «Қазақтелеком»; с 2009 по 2010 гг. — заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК; с 2010 по 2012 гг. — вице-министр Министерства связи и информации РК; с 2012 по 2014 гг. — вице-министр Министерства транспорта и коммуникаций; в 2014 г. — первый заместитель председателя Агентства РК по связи и информации; с 2014 по 2015 гг. — председатель Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию; с 2015 по 2016 гг. — вице-министр по инвестициям и развитию; с 2016 по 2017 гг. — вице-министр информации и коммуникаций.

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