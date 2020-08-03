Предправления Казпочты стал замминистра МВД

Скорее всего, Сакен Сарсенов будет курировать вопросы цифровизации министерства.

Распоряжением Президента Сарсенов Сакен Сейтжаппарович назначен заместителем министра внутренних дел РК. Об этом сообщается на сайте Акорды. До этого он являлся председателем правления АО «Казпочта» и был освобожден от должности 25 июля.

Сарсенов Сакен Сейтжаппарович родился в 1977 году. Окончил Московский государственный авиационный институт (2000 г.) по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления», а также Евразийский гуманитарный институт (2011 г., юриспруденция).

С 2000 по 2003 год он работал заведующим отделом организации защиты информации РГП «Центр информатизации финансовых систем» Министерства финансов РК; с 2003 по 2008 гг. являлся заместителем председателя правления АО «Национальные информационные технологии»; с 2008 по 2009 гг. был управляющим директором по электронным услугам АО «Қазақтелеком»; с 2009 по 2010 гг. — заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК; с 2010 по 2012 гг. — вице-министр Министерства связи и информации РК; с 2012 по 2014 гг. — вице-министр Министерства транспорта и коммуникаций; в 2014 г. — первый заместитель председателя Агентства РК по связи и информации; с 2014 по 2015 гг. — председатель Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию; с 2015 по 2016 гг. — вице-министр по инвестициям и развитию; с 2016 по 2017 гг. — вице-министр информации и коммуникаций.