Мировой рынок смартфонов продолжает падение

Apple — единственный вендор, который продемонстрировал рост, а Huawei сместила Samsung с верхней строчки рейтинга.

Мировой рынок смартфонов снизился на 14% во втором квартале 2020 года, или до 285 миллионов единиц. Снижение происходит второй квартал подряд. Аналитики Canalys связывают это с карантинными мерами из-за пандемии Covid-19, которые сохранялись до апреля и мая.

Лидер рейтинга вендоров изменился после того, как Huawei обошла Samsung. Так, Huawei отгрузила 55,8 млн смартфонов по сравнению с 53,7 млн у Samsung. На третьем месте оказалась Apple. Интересно, что компания осталась единственным производителем, у которого зафиксирован рост — по всему миру было отгружено 45,1 млн iPhone, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Xiaomi заняла четвертое место рестинга, отгрузив 28,8 млн единиц (падение на 10%), а Oppo оказалась на пятом месте, отгрузив 25,8 млн единиц (с падением на 16%).

«Новый iPhone SE оказался наиболее востребованным во втором квартале, на его долю пришлось около 28% от всех мировых поставок Apple. Еще одним бестселлером стал iPhone 11, с долей порядка 40%. iPhone SE по-прежнему будет иметь решающее значение для увеличения объема продаж в этом году, особенно на фоне задержек с выходом следующего флагманского релиза Apple. Кроме того, Apple также демонстрирует навыки привлечения новых пользователей. Компания быстро адаптировалась к пандемии, удвоив цифровой клиентский опыт, поскольку карантинные меры привели к росту интереса клиентов к онлайн-каналам», — заявил аналитик Canalys Винсент Тильке.

Крупнейший в мире рынок смартфонов, Китай, снизился на 7% во втором квартале 2020 года. Но аналитики уже отмечают, что его экономика набирает обороты на фоне успешного подавления пандемии. Huawei оказался явным лидером в Китае, заняв 44% рынка. США являются вторым по величине рынком. Apple, давний лидер в США, продемонстрировала двузначный рост в этом квартале. Продажи в Индии, третьем по величине рынке, сократилась на 48% до 17,3 млн единиц.

«Производители смартфонов должны быстро адаптироваться к новым нормам пандемии. Из-за снятия карантинных мер многие страны разрешили возобновить работу магазинов розничной торговли, но число продаж остается низким. В дальнейшем поставщики должны будут в кратчайшие сроки переключить фокус на другие каналы продаж, чтобы адаптироваться ко второй волне пандемии. Пока покупательская способность потребителей на основных рынках остается относительно стабильной. Правительства предприняли необычайные стимулирующие инициативы для поддержки своих экономик. Тем не менее, настоящее испытание будет наблюдаться в ближайшие месяцы, так как финансирование на поддержание стабильности будет сокращаться», — рассказал старший аналитик Canalys Бен Стэнтон.