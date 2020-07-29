Покупки в онлайне выросли в два раза

За полгода в казахстанских интернет-магазинах продано 20 млн товаров.

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин предложил активно поработать над выводом казахстанских производителей в онлайн. Об этом он заявил на заседании правительства. По его словам, во время пандемии произошел массовый переход экономики в онлайн.

«Мы все стали более активно использовать цифровые сервисы. За шесть месяцев этого года количество покупок в интернет-магазинах достигло 20 млн товаров, то есть, в два раза увеличилось», — сказал Мусин.

Он добавил, что наблюдается снижение покупок одежды и косметики, но при этом население стало больше тратить на продукты питания, лекарства и детские товары в онлайне.

«Стоит отметить, что производство множества товарных позиций, которые актуальны во время пандемии в Казахстане, имеется. Соответственно, предлагаю активно поработать над выводом казахстанских производителей в онлайн», — заявил первый вице-министр.

В пример он привел, что покупки продуктов питания в одном из казахстанских онлайн-супермаркетов выросли до семи раз в период апреля-июня. Для дальнейшего развития онлайн-сервисов по продаже продуктов питания в регионах совместно с игроками рынка планируется обучать местных предпринимателей интернет-продажам.

«Также стоит отметить сегмент фармацевтики. Они требуют рецептуру, поэтому совместно с минздравом мы свяжем интернет-магазины с телемедициной и предоставлением онлайн-рецептов», — добавил Багдат Мусин.