53 тысячи планшетов и ноутбуков передадут алматинским школьникам

Аким Алматы Бактыжан Сагинтаев рассказал о подготовке к новому учебному году.

53 тысячи планшетов и ноутбуков для дистанционного обучения передадут алматинским школьникам. В первую очередь их получат малообеспеченные семьи, передает Caravan.kz.

Аким Алматы сообщил, что в конце прошлого учебного года, когда школы перешли на дистанционное обучение, была определенная неясность того, каким образом адаптировать программы, как подготовить учителей и как это воспримут ученики. За это время были разработаны различные программы, внедрены телеуроки, и с 1 сентября городские школы готовы обучать дистанционно.

«Другой важный вопрос — насколько наши школьники обеспечены компьютерной техникой. Мы посчитали, что у нас 53 тысячи детей не имеют компьютеров дома. В прошлый раз выходили из ситуации, предлагая использовать смартфоны, но там экран маленький, и это не всегда удобно. В этот раз мы будем покупать 22 тысячи планшетов и передадим их малообеспеченным и многодетным семьям. Их подарят этим семьям, а еще пяти тысячам учеников купим технику из школьных фондов. Оставшимся мы будем покупать ноутбуки. Они будут покупаться для школьного фонда. Мы их на временное пользование дадим, пока дети дома занимаются. В прошлый раз мы обнаружили, что многие компьютеры в школах устаревшие, и было принято решение обновить. Сейчас они имеются, и новая техника также будет распределена между семьями. Так мы закроем эту потребность в 53 тысячи компьютерной техники», — сообщил Бактыжан Сагинтаев.

Аким также отметил, что в некоторых районах города были выявлены проблемы с интернетом. В 69 точках города при содействии с министерством цифрового развития будет усилен сигнал. Во всех районах города интернет должен стать доступен на скорости не меньше восьми мегабит в секунду.