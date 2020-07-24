Увеличить число проактивных услуг рекомендовано на заседании МВК

Багдат Мусин подчеркнул, что в вопросе упрощения доступа граждан к госуслугам реформы должны быть не на бумаге, а в действии.

Межведомственная комиссия по вопросам оказания государственных услуг на очередном заседании обсудила ряд актуальных вопросов в сфере автоматизации госуслуг. Среди них — выдача свидетельства о смерти в проактивном формате.

Как отметил председатель комиссии, первый заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, это исключит необходимость посещения гражданами моргов и больниц для получения заключения о смерти.

«Необходимо максимально упростить этот процесс и перевести его в проактивный формат. Чтобы уже в морге все данные были внесены в информационную систему Министерства здравоохранения и затем в базу данных ЗАГСа. Тем самым, все сформируется онлайн, а родственникам умершего будет направлено SMS со ссылкой на справку о смерти. И людям не нужно будет совершать лишние действия, они смогут посвятить это время на прощание с близким человеком», — сказал Мусин.

Другим вопросом, рассмотренным на МВК, стало предоставление казахстанцам, находящимся за рубежом, равных условий доступа к услугам портала электронного правительства. Как отмечают эксперты, для этого необходима поддержка консульств Казахстана в других государствах.

«Речь идет о возможности получения ЭЦП из-за рубежа и оказании услуг в сфере актов гражданского состояния. На сегодня это невозможно по причине отсутствия защищенного канала связи. Поэтому мы предлагаем предоставить казахстанским консулам в тех странах, где наибольшее количество наших сограждан, доступ к информсистемам ЗАГСа и ЦОНа», — отметил ответственный секретарь МИД РК Аркен Утенов.

Багдат Мусин обратил внимание участников заседания на необходимость серьезной технической подготовки информационных систем госорганов.

«На сегодня мы активно взяли курс на проактивность. Это является прямой реализацией поручения Главы государства. Мы должны упростить гражданам получение ими госуслуг. В этом вопросе нужна консолидация наших усилий. Здесь важно подключить и поддержку местных исполнительных органов. Реформы должны быть не на бумаге, а в действии. Поэтому рекомендую всем ответственным технически подготовить все свои информационные системы и реализовать поставленные задачи», — заявил Багдат Мусин.