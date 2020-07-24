В РК готовят тепловую карту для определения степени эпидемиологического риска

В НПП «Атамекен» рассказали о цифровых решениях, которые дадут возможность гражданам не лишаться доходов и при этом не позволят распространиться коронавирусу.

Минздрав почти завершил «тепловую карту» по определению степени эпидемиологического риска для каждого вида деятельности и районов населенных пунктов. Об этом рассказал заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев.

По его словам, сегодня крайне необходимы цифровые решения для бизнеса. «Атамекен» провела десятки совещаний с предпринимателями и представителями министерства здравоохранения РК для постепенного послабления карантинных мер для бизнеса. Согласно опросу предпринимателей, 32,2% работников сегодня находятся без доходов, а 22% компаний не могут погасить кредиты. Нацпалата неоднократно направляла свои предложения в госорган, часть из которых уже реализуется. Одним из таких предложений и стала тепловая карта.

«Мы разделим населенные пункты на зеленые, желтые и красные районы при помощи расположения абонентов сотовых операторов. Объекты с высокой плотностью граждан будем считать высокорисковыми, исключая жилые объекты. Карта покажет объекты с низкой плотностью, где запреты не имеют смысла, а также объекты, куда стоит направлять СЭС с проверкой и мониторинговые группы акиматов», — рассказал Олжас Ордабаев.

Тепловая карта должна быть доступной для граждан при выборе безопасного участка для посещения. Еще одной мерой для объектов с высоким и среднем уровнями риска должен стать видео-мониторинг с автоматическим определением наличия масок и сохранения дистанции.

«Можно также сформировать карту вызовов 103, наносить на нее выявленные случаи заражения и строить историю передвижений заболевших по данным сотовых операторов. Все эти технологии уже доступны, можно быстро развернуть их на всю страну, что даст возможность гражданам не лишаться доходов и при этом не позволит распространиться вирусу», — подчеркнул Олжас Ордабаев.