Марк Павлица, Axis: гибкость систем видеонаблюдения важна в условиях пандемии

Пандемия Covid-19 ускорила переход на цифровые технологии.

Аналитики Ernst& Young выяснили, что порядка 41% работодателей ускорили автоматизацию бизнеса в связи с коронавирусом и ухудшающейся экономической ситуацией. Тенденции не обошли стороной и рынок систем видеонаблюдения. Согласно оценкам Allied Market Research, по итогам 2019 года мировой рынок видеонаблюдения оценивался в 40 млрд долларов, а к 2025 году он должен был вырасти более чем в два раза, до 87 млрд долларов. Теперь же эксперты сходятся во мнении, что прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения — спрос на системы видеонаблюдения наверняка ускорится в связи с происходящими в мире событиями.

В начале июля компания Axis Communications провела свою первую онлайн-конференцию Axis Talk 2020, где были представлены ключевые решения Axis в сфере IP-видео/аудио-технологий, предназначенные для обеспечения безопасности в ритейле, на транспорте и объектах критической инфраструктуры. Мы решили подробнее обсудить с представителями вендора наиболее актуальные продукты Axis, а также то, как видео-аналитика способна снизить издержки и помочь бизнесу в решении текущих задач в условиях пандемии. На вопросы Prоfit.kz ответил Марк Павлица, региональный специалист Axis по коммуникациям в СНГ, России и Восточной Европе.

— Марк, большая часть населения в разных странах оказалась в вынужденной самоизоляции из-за ситуации с пандемией. Как решения Axis способны помочь в обеспечении безопасности? Какие решения, по вашему мнению, будут наиболее востребованы в текущих условиях?

— Компания Axis стремится сделать мир более безопасным и умным — при любых обстоятельствах, даже в условиях самоизоляции. Мир до сих пор борется с пандемией, некоторые страны более успешно, некоторые — менее, и это означает, что вводятся ограничения и различные меры защиты. Системы умного видеонаблюдения могут помочь в реализации этих мер на практике.

Поскольку каждая сфера уникальна и по-разному переживает текущий кризис, целесообразнее смотреть на потребности отдельных отраслей. Так, например, авиатранспорт пострадал очень сильно, а логистические компании или сфера здравоохранения, напротив, достаточно активно развиваются. И если в первом случае авиакомпании стараются оптимизировать свои издержки, то вторые — вводят элементы автоматизации и стремятся подойти к бизнесу более эффективно, чтобы успевать обрабатывать все заказы.

Преимущество IP-оборудования Axis — камер, аудиоустройств, систем контроля доступа и аналитики — в том, что оно открытое, его можно легко интегрировать в уже имеющуюся инфраструктуру. Эта гибкость именно сейчас очень важна. Возьмем, к примеру, сферу здравоохранения: приоритетом стали эффективность и способность справляться с большими потоками пациентов. И если раньше в здравоохранении были в первую очередь востребованы камеры для охранного видеонаблюдения, то завтра понадобится удаленный мониторинг пациентов, а также полный контроль доступа и мониторинг визитов. В сфере критической инфраструктуры, которая пострадала из-за закрытия предприятий и карантинов, будет важно обеспечить удаленный мониторинг территории заводов, технологических процессов и сотрудников, а также следить за выполнением всех мер безопасности (например, использование касок и средств дезинфекции) в автоматическом режиме. В розничной торговле, которая также сильно пострадала, нужно поднять уровень сервиса для потребителей и одновременно обеспечить их безопасность. Поэтому будет востребовано управление очередями, аналитика заполняемости магазина, контроль за соблюдением социальной дистанции и других мер, направленных на защиту здоровья людей.

Все это могут помочь обеспечить умные сетевые камеры. В рамках городского видеонаблюдения потребуется управлять транспортными потоками, контролировать количество людей в общественных пространствах и при необходимости запускать аудиооповещение в реальном времени, а также автоматически отслеживать происшествия и вести наблюдение в дистанционном режиме. В сфере образования пандемия стала катализатором тренда на дистанционное обучение, поэтому будут востребованы прямые трансляции занятий и возможность общаться с преподавателем дистанционно. Будет больше прямых трансляций и онлайн-программ, чем занятий непосредственно в классе.

— Если говорить о регионе СНГ и Казахстане, какова ситуация с рынком систем видеонаблюдения? Как он развивается, какие тенденции видит Axis?

— Системы видеонаблюдения развиваются в соответствии с глобальным рынком. СНГ — географически распределенный регион с богатой историей, культурными традициями и большим потенциалом развития бизнеса благодаря природным ресурсам и внедрению технологических инноваций. В Казахстане и СНГ мы видим большой потенциал в развитии транспортной инфраструктуры, городов и промышленных зон, а также критически важной инфраструктуры для самообеспечения отдельных стран всеми энергоресурсами. Видим также ключевую роль госсектора в модернизации инфраструктуры и интерес к комплексным и интегрированным системам.

— А на что стоит обратить внимание компаниям, желающим использовать системы видеонаблюдения? Какие наиболее важные моменты вы бы могли отметить?

— Конечно, в первую очередь надо уточнить, для решения каких задач компания хочет использовать системы видеонаблюдения: текущих, среднесрочных или долгосрочных. Если есть время, идеальный подход — комплексный. Он предполагает проведение внутреннего опроса. Поговорив с разными сотрудниками (от начальства до охранников) и отделами (ИТ, безопасность, финансы, производство и т. д.), можно учесть все пожелания и мнения и, таким образом — объединить командные усилия и минимизировать внутренние корпоративные войны. Ведь зачастую вместо сотрудничества между отделами идет борьба за влияние, а рабочие проекты уходят на второй план.

В любом случае, каждой компании необходимо четко сформулировать задачи или хотя бы определить проблемные зоны, где, как им кажется, надо применить видеонаблюдение. Я специально подчеркиваю «как кажется», поскольку хорошие специалисты с многолетним опытом в системной интеграции должны предложить оптимальное решение, которое может состоять как из камер, так и из других сетевых устройств. Возможно, это неочевидно, но задач может быть бесконечное число.

Приведу пример. Задача может звучать так: ввести контроль въезда и выезда машин на территории предприятия. Ее можно решить множеством способов, но для упрощения подберем три основных варианта:

— Первый и самый простой — поставить будку охранника, который управляет шлагбаумом и вручную ведет учет в тетради, где расписываются водители.

— Второй способ — использовать уже существующую обзорную камеру на входе, и в случае происшествия служба охраны будет искать в видеоархиве определенный тип машины.

— Третий способ — установить две камеры специально на въезд/выезд со встроенным ПО распознавания машин, ввести цифровой учет и в случае происшествия иметь возможность интегрировать информацию с уже установленной обзорной камерой на входе.

Но какой из вариантов выбрать? У каждого есть свои плюсы и минусы, они отличаются стоимостью и функциональностью в разных ситуациях, которые случаются «на вахте» в предприятии. Для того, чтобы подобрать наиболее эффективный вариант, необходимо более четко определить задачу, которая должна быть решена. Надо выяснить множество деталей, которые помогут подобрать оптимальное решение. Комплексный подход также учитывает совокупную стоимость владения решением, перспективы и планы развития предприятия на срок 3, 5, 10 лет.

Подводя итог сказанному выше, следует:

— Подходить к поиску решения комплексно;

— Провести вертикальный опрос, чтобы стимулировать сотрудничество внутри компании;

— Определить и четко сформулировать задачи/проблемные зоны;

— Учесть совокупную стоимость владения;

— Принять во внимание перспективы развития предприятия на срок 3, 5, 10 лет.

Проведя подобную подготовительную работу, вы можете быть уверены, что сделали максимум для подбора лучшей системы видеонаблюдения.

— В завершение хотелось бы узнать, какие инновации Axis, на ваш взгляд, можно назвать наиболее значимыми сегодня? Что самое свежее и актуальное доступно заказчикам?

— Компания Axis исторически больше всего инвестирует в инновационные разработки. За последний год мы вложили примерно 18% нашего годового оборота в новые разработки, и считаем, что эти усилия окупились в инновациях, которые мы представляем на рынке. Очень важным событием этого года стало появление собственного чипа седьмого поколения ARTPEC-7. Уже выпущен ряд камер с этим чипом: камера для наружного наблюдения с 40-кратным зумом Q6075-E; купольная камера с ИК-подсветкой для наблюдения внутри транспортных средств P3935-L, камеры P78.77.1375; высокопроизводительные вандалозащищенные фиксированные купольные камеры для наружной и внутренней установки Q35; доступные купольные камеры с плоской поверхностью и ИК-подсветкой серии M31; новая камера Q1615 Mk III с двойным чипсетом, разработанная для ПО с искусственным интеллектом. Кроме того, мы улучшили наше собственное ПО для управления видео-потоком, создали новые аналитические приложения, например — для определения объектов или подсчета заполняемости магазинов.