Оказалось, что минимальный срок отработки и согласования заявки занимает от одного месяца, вместо обещанных двух недель.

Более 30 сервисов государственных органов на платформе Smart Bridge работают не корректно. Таков результат опроса представителей бизнеса, которые столкнулись со сложностями при получении услуг, сообщили в НПП «Атамекен». Имеются технические проблемы интеграции с сервисами следующих государственных органов: МЮ РК, МТСЗН РК, МОН РК, МЦРИАП РК, КГД МФ РК, МЭ РК.

Выявлено, что минимальный срок процесса проверки/отработки и согласования заявки занимает от одного месяца, вместо обещанных двух недель. Госорганы отказывают в интеграции по причинам, не относящимся к правилам интеграции. Также имеются технические сбои платформы в личном кабинете (не всегда сохраняются внесенные изменения), порой сервисы выдают нерабочие ссылки.

«К примеру, при интеграции с сервисом Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности „ГБД ЕЛ для передачи сведений по лицензиям и разрешениям (MIND-S-0062)“ выявились проблемы нестыковок с данными: не сходились лицензии на сервисе Smart Bridge и на сайте Elicense.kz», — пояснили в НПП «Атамекен».

На встрече с МТСЗН РК представители бизнеса озвучили, что большинство заявок отклоняются или запрашиваются дополнительные письма о разрешении профильных департаментов, владельцев сервисов. В связи с этим поступило предложение дать доступ профильным департаментам для рассмотрения вопросов по интеграции. Было озвучено предложение о создании документа/договора между компаниями и госорганом с регламентом по обоснованию, который приведут в единый формат.

«Представителям бизнеса многие технические вопросы приходится решать, консультируясь по телефону, направляя дополнительные письма и объяснения, что противоречит идеологии платформы», — говорят инициаторы опроса.

На заседании межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг были озвучены основные проблемы интеграции на платформе Smart Bridge — получение согласия от владельцев сервисов (госорганы), долгое согласование, запрос дополнительных документов, техническая неготовность владельца сервиса и т. д.

Все проблемы интеграции с сервисами обсуждаются на еженедельных онлайн-встречах НПП РК «Атамекен», АО «Национальные информационные технологии» и отраслевыми госорганами. В ходе этих встреч озвучены как общие проблемы, так и индивидуальные трудности предпринимателей при интеграции. Часть проблемных вопросов удалось решить на совещаниях путем разъяснений и организации дополнительных встреч по частным случаям.

В целом же сервису не хватает подробной видео-инструкции по интеграциям, не понятна структура самих данных, и не ясно, какие данные имеются в наличии. Для усовершенствования работы платформы Smart Bridge национальная палата совместно с АО «НИТ» собирает предложения, определяются пути решения. Предполагается ускорить интеграцию с сервисами, а также рассматривается возможность для создания новых сервисов.