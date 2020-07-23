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Платформа Smart Bridge работает с ошибками — предприниматели

Оказалось, что минимальный срок отработки и согласования заявки занимает от одного месяца, вместо обещанных двух недель.

23 июля 2020 15:29, Profit.kz
Рубрики: Общество

Более 30 сервисов государственных органов на платформе Smart Bridge работают не корректно. Таков результат опроса представителей бизнеса, которые столкнулись со сложностями при получении услуг, сообщили в НПП «Атамекен». Имеются технические проблемы интеграции с сервисами следующих государственных органов: МЮ РК, МТСЗН РК, МОН РК, МЦРИАП РК, КГД МФ РК, МЭ РК.

Выявлено, что минимальный срок процесса проверки/отработки и согласования заявки занимает от одного месяца, вместо обещанных двух недель. Госорганы отказывают в интеграции по причинам, не относящимся к правилам интеграции. Также имеются технические сбои платформы в личном кабинете (не всегда сохраняются внесенные изменения), порой сервисы выдают нерабочие ссылки.

«К примеру, при интеграции с сервисом Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности „ГБД ЕЛ для передачи сведений по лицензиям и разрешениям (MIND-S-0062)“ выявились проблемы нестыковок с данными: не сходились лицензии на сервисе Smart Bridge и на сайте Elicense.kz», — пояснили в НПП «Атамекен».

На встрече с МТСЗН РК представители бизнеса озвучили, что большинство заявок отклоняются или запрашиваются дополнительные письма о разрешении профильных департаментов, владельцев сервисов. В связи с этим поступило предложение дать доступ профильным департаментам для рассмотрения вопросов по интеграции. Было озвучено предложение о создании документа/договора между компаниями и госорганом с регламентом по обоснованию, который приведут в единый формат.

«Представителям бизнеса многие технические вопросы приходится решать, консультируясь по телефону, направляя дополнительные письма и объяснения, что противоречит идеологии платформы», — говорят инициаторы опроса.

На заседании межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг были озвучены основные проблемы интеграции на платформе Smart Bridge — получение согласия от владельцев сервисов (госорганы), долгое согласование, запрос дополнительных документов, техническая неготовность владельца сервиса и т. д.

Все проблемы интеграции с сервисами обсуждаются на еженедельных онлайн-встречах НПП РК «Атамекен», АО «Национальные информационные технологии» и отраслевыми госорганами. В ходе этих встреч озвучены как общие проблемы, так и индивидуальные трудности предпринимателей при интеграции. Часть проблемных вопросов удалось решить на совещаниях путем разъяснений и организации дополнительных встреч по частным случаям.

В целом же сервису не хватает подробной видео-инструкции по интеграциям, не понятна структура самих данных, и не ясно, какие данные имеются в наличии. Для усовершенствования работы платформы Smart Bridge национальная палата совместно с АО «НИТ» собирает предложения, определяются пути решения. Предполагается ускорить интеграцию с сервисами, а также рассматривается возможность для создания новых сервисов.

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