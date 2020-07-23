Киберпреступники распространяют вредоносное ПО под видом сериалов Netflix

Чаще всего в качестве приманки использовались сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», «Оранжевый — хит сезона».

С января 2019 года «Лаборатория Касперского» обнаружила более 22 тысяч попыток заражения устройств вредоносными файлами, в том числе у пользователей в странах СНГ, в названии которых упоминался сервис Netflix. Выводы были сделаны по анонимизированным данным на основе срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за период с января 2019 по апрель 2020 года.

Чаще всего в качестве приманки использовались сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», «Оранжевый — хит сезона». Злоумышленники добавляют названия популярных шоу в рекламные и вредоносные программы, а также используют их для проведения фишинговых атак. В числе найденных файлов были троянцы с разного рода функционалом, позволяющие, например, удалять либо блокировать данные, а также программы-шпионы, с помощью которых можно красть фотографии пользователей и пароли от онлайн-банкинга.

Кроме того, эксперты обнаружили вредоносное и нежелательное ПО, мимикрирующее под такие популярные сервисы и онлайн-кинотеатры, как КиноПоиск HD, Okko, IVI.

«Пользователи все активнее осваивают стриминговые сервисы. В период пандемии интерес к онлайн-кинотеатрам был особенно высоким, ведь многие из этих ресурсов открывали бесплатный доступ к большому количеству фильмов и сериалов. Популярность таких платформ злоумышленники стараются обернуть в свою пользу. Поэтому мы хотим напомнить, что лучше смотреть сериалы и фильмы на официальных площадках и ни в коем случае не верить предложениям в сети посмотреть или скачать что-то еще до официального выхода в прокат», — напоминает Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии, СНГ и Балтии.

Чтобы снизить риск столкнуться с вредоносным софтомэксперты рекомендуют:

— заходить на стриминговые ресурсы только через официальные сайты или приложения;

— не скачивать файлы с неофициальных ресурсов;

— установить надежное защитное решение.