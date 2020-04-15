Карантинный Алматы уходит в онлайн

Услуги и сервисы, доступные горожанам удаленно.

Уже которую неделю алматинцы живут в «карантинной» реальности. Сложившаяся ситуация с коронавирусом, вполне вероятно, станет спусковым крючком по полномасштабному переходу мира в онлайн. Курьеры появились там, где их не было еще месяц назад. Хорошо это или плохо, покажет только время. Сейчас важно увидеть перспективы, которые открываются — по развитию удаленных систем, онлайн-образованию, сервисов доставки и сферы услуг.

Можно долго дискутировать о необходимости тех или иных мер (множество советов, оправданных и не очень, сейчас «гуляет» по Сети), однако вопрос с ограничением социальной активности все же кажется разумным, хотя бы для того, чтобы сократить вероятность распространения заболевания.

«Несмотря на то, что люди не выходят из дома, они продолжают покупать, и делают это онлайн гораздо больше, чем раньше. В связи с этим аналитики прогнозируют увеличение количества онлайн-заказов и спроса на курьерскую доставку», — отметил Максим Мельник, CEO маркетплейса Satu.kz. Соответственно, в такой ситуации сервисы доставки выходят на первый план. Что же можно найти в Алматы?

Сервисы доставки, продукты

— «Доставка в маске» — доставка продуктов, возможность заехать в аптеку и т. д. Стоимость услуг шоппера составит 1500 тг, заезд в каждую дополнительную точку оценивается в 500 тг. Цена доставки зависит от дальности и трафика (в среднем — 1000-1500 тг.). Общий вес продуктов не должен превышать 20 кг, при превышении придется доплатить 500 тг. за каждые 5 кг.

— Dostavka Vse — Instagram-сервис доставки продуктов, готовой еды, бытовой химии, лекарств. Для оформления заявки необходимо написать оператору на Whatsapp.

— Курьерская компания IAG Express Courier — доставка по Алматы и Алматинской области. Компания заявила о том, что готова бесплатно доставлять товары социально уязвимым слоям населения. Она призывает бизнесменов Алматы присоединиться к проекту.

— Сервис доставки еды Wolt. Заказ можно оформить на сайте или в мобильном приложении. Доставка для Алматы действует в квадрате Восточная объездная — Горный гигант — Саина — Толе Би — Райымбек батыра. Оплата наличными не принимается, оплатить можно только банковскими картами или через Apple Pay/ Google Pay. Сервис запустил бесконтактную доставку — ее можно выбрать на странице оформления заказа.

«Мы очень серьезно относимся к текущей ситуации, связанной с распространением COVID-19, поэтому стараемся делать все возможное, чтобы минимизировать риски для наших клиентов, партнеров-ресторанов, курьеров и сотрудников. Мы продлили акцию с бесплатной доставкой как минимум до конца апреля. В зависимости от ситуации мы будем решать вопрос о ее дальнейшей пролонгации. Поэтому сейчас наши клиенты могут не беспокоиться о плате за доставку. Все наши сотрудники, включая команду службы поддержки, переведены на режим работы из дома. Набор курьеров и подключение новых ресторанов также осуществляются виртуально — посредством онлайн-конференций и звонков. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить всех наших курьеров необходимой защитой, постоянно информируем их о рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по защите себя и других от вируса. Все наши курьеры находятся в благоприятном самочувствии, и мы постоянно поддерживаем с ними связь об их здоровье», — рассказал Алибек Есов, генеральный директор Wolt.

— Glovo — доставка продуктов, еды, лекарств и «чего угодно». Заказ можно оформить на сайте или в мобильном приложении. Стоимость доставки и выбор услуг зависит от местоположения заказчика. Стоит отметить, что пока выбор ограничен центром города и, к сожалению, при удалении от него не может похвастаться разнообразием. Тем не менее, сервис ввел возможность бесконтактной доставки и рекомендовал своим пользователям оплачивать заказы картой. Как пояснили Profit.kz в Glovo, совместно с ресторанами-партнерами были введены специальные меры безопасности во время забора посылки из ресторана курьерами. Они включают размещение заказов на стойке в нейтральной зоне, снижая таким образом прямой контакт курьера с сотрудниками заведения. Сотрудникам Glovo были переданы рекомендации по гигиене и обработке сумок, которые включают в себя и дезинфекционные процедуры перед каждой доставкой продуктов. Во всех офисах Glovo в трех городах Казахстана сотрудникам предоставлены дезинфицирующие гели, защитные маски и перчатки, а часть команды работает в режиме удаленного доступа.

«Мы настоятельно рекомендуем, чтобы гловеры и клиенты пользовались введенной опцией бесконтактной доставки, обеспечивая более безопасную доставку для всех сторон», — заявили в Glovo.

— Онлайн-супермаркет Arbuz в условиях карантина и возросшего числа заказов «разделился» на два сервиса: Arbuz Basic с доставкой самых необходимых продуктов день в день или на следующий день, и обычный интернет-магазин, в котором доставка будет выполнена в течение 4-6 дней от момента заказа. Пока Arbuz Basic действует только на сайте, в приложении Basic появится в скором времени. Оплачивать покупки в Arbuz Basic можно только картой онлайн. Стоимость доставки по Алматы составляет 700 тенге при заказе на сумму менее 7000 тг. При заказе на сумму свыше 7000 тг. — доставка бесплатная.

«Все наши запасы в полном порядке. Однако, к сожалению, из-за объемных заказов сейчас у нас окна закрываются раньше времени, и привезти продукты не всегда получается день в день. Не бойтесь, что продукты на складах закончатся раньше времени — вы можете заказывать продукты в прежнем объеме и делать заказы на Арбузе заблаговременно. Продуктов хватит всем. При малейшем подозрении на ОРВИ мы не пускаем наших курьеров на маршрут. Если вы беспокоитесь за свое здоровье, вы можете указать в комментариях, что вам нужна бесконтактная доставка — курьер может позвонить в звонок и оставить продукты у двери. Важно при этом оплатить доставку только картой онлайн», — заявил Алексей Ли, CEO Arbuz.kz.

— Онлайн-супермаркет Foodly — продукты и товары первой необходимости. Доставка по Алматы — 900 тг., при сумме заказа свыше 10000 тг. — бесплатно. Сервис обещает вернуть деньги, если заказчика не устроит качество продуктов.

— Chocofood — доставка еды из кафе и ресторанов. Заказ можно оформить на сайте или в мобильном приложении. Стоимость доставки и выбор ресторанов варьируется в зависимости адреса заказчика и условий партнеров.

«В условиях ЧС, введенного в Казахстане, нами приняты следующие меры: для всех заказов, оплаченных безналичным путем, бесконтактная доставка; райдерам выдаются маски для спокойствия клиентов; временно расширяем зоны доставок, понимая, что пробок нет, и большинство клиентов живет в удалении от центра; некоторые сотрудники работают в удаленном режиме; команда разработки работает над увеличением мощностей и поддержанием стабильности работы сервиса; держим связь с акиматом, готовы сотрудничать и помогать с доставками», — рассказал Николай Щербак, СЕО Chocofood.

Кроме того, ввиду прогнозируемого спада в категориях массовых развлечений и роста заказа в ресторанах, сервис «Рахмет» планирует объединить усилия с Chocofood и сохранить повышенные кэшбеки в 20% на первый заказ.

«Из-за роста цен, вызванного ажиотажем, мы временно увеличиваем кэшбек на первую покупку в 150+ аптеках и продуктовых магазинах для всех клиентов. В последующие месяцы в этих категориях ожидается спад, поскольку рынок будет перенасыщен. Все бесконтактные виды оплат — растущий тренд. QR-платежи в этом плане гигиеничнее NFC, потому что нет необходимости прикладывать телефон к POS-терминалу. Мы пошли чуть дальше и разработали функционал предзаказа, который позволяет заказывать любые блюда и напитки, не подходя на кассу и не общаясь с кассиром. Мы верим, что в текущей ситуации будет спрос на сервисы, минимизирующие человеческое взаимодействие», — отметил Нуркен Рзалиев, СЕО кэшбек-сервиса «Рахмет».

— Instashop — сервис доставки продуктов и товаров по Алматы. Подключено 9 магазинов: Magnum, Зеленый базар, A-Store, Metro Cash& Carry, Galmart, Ароматный мир, Carefood, Interfood, АндерСон. Подробности о сервисе и отзывы можно посмотреть на странице в Instagram. При первом заказе доставка бесплатная, далее сервис рассчитывает стоимость, исходя из суммы заказа и адреса доставки.

— Metro Cash& Carry, собственная доставка курьером или самовывоз для жителей Алматы. К заказу доступны самые востребованные товары. Минимальная сумма заказа — 10000 тенге, стоимость доставки — 1000 тенге. Чтобы совершить заказ, необходимо скачать прайс-лист, заполнить форму заявки и прикрепить к ней сохраненный заказ.

— Carefood, собственная доставка. Во время действия карантина доставка бесплатная, минимальная сумма заказа 10000 тг. Доставка — 1-3 дня. Отзывы можно посмотреть в аккаунте Instagram.

— Дастархан 24, собственная доставка. В связи с большим количеством заказов сроки доставки растягиваются на несколько дней. Отзывы можно найти в аккаунте Instagram.

— Сеть супермаркетов Toimart, собственная доставка. Заявки принимаются по Whatsapp, оплата наличными или безналом по факту доставки. Минимальная сумма заказа — 20000 тг.

Собственную доставку для Алматы и Нур-Султана обещает запустить и Magnum. Сервис должен был заработать еще 26 марта, однако пока сообщений об этом нет. В настоящее время закупиться в Magnum можно через Mul.

— Сервис доставки Mul — заказ на сайте Mulmarket.club или в мобильном приложении MUL для Android и iOS, работает в Алматы и Нур-Султане. Среди партнеров сервиса — продуктовые магазины, аптеки, готовая еда. Заказы из разных точек не объединяются, единовременно можно сделать заказ только из одного магазина. Стоимость доставки — от 800 тг., при чеке от 30000 тг. цена доставки составит 10% от чека. Отзывы о сервисе можно найти в аккаунте Instagram.

— Сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости Froot. При оплате картой на сайте возможна бесконтактная доставка. Стоимость доставки по Алматы — 500 тг. Отзывы можно найти в аккаунте Instagram.

— Сервис совместной закупки овощей Onaybazar Almaty. Для обработки заказов работает чат-бот в Whatsapp. Вес одного заказа не должен превышать 25 кг. Доставка в квадрате Аль-Фараби/ Рыскулова/ Восточная Объездная/ Саина — 600 тг, вне квадрата — 1000 тг.

— Ярмарка Турксиб — доставка продуктов и товаров первой необходимости. Заявки принимаются по Whatsapp. Стоимость доставки от 700 до 2000 тг. Доставка осуществляется через сервис Яндекс.Такси, только после предварительной оплаты заказа.

В Яндекс.Такси нам рассказали, что серьезно относятся к теме распространения вируса. Безопасность пользователей, водителей и курьеров партнеров — основной приоритет, в сервисе создана специальная группа по отслеживанию ситуации.

«Мы информируем таксопарки о профилактических мерах, а также рекомендуем водителям проветривать салон машины, пользоваться дезинцифирующими средствами, а при малейших признаках плохого самочувствия обращаться к медикам и не игнорировать их советы. Теперь доставка еды во всех городах, где работает сервис, по умолчанию является бесконтактной: курьер аккуратно оставляет заказ у двери и подтверждает доставку по телефону. Пользователь сам заберет заказ, когда курьер уйдет. Для заказов еды в приложении Яндекс.Такси нет наличного расчета, и они заранее оплачены картой, поэтому курьерам и пользователям необязательно встречаться лично. В Казахстане мы отмечаем рост интереса ресторанов к подключению к платформе. Из-за введенного режима карантина обороты кафе и ресторанов упали, и они стали искать новые каналы продаж», — прокомментировали в пресс-службе Яндекс.Такси.

— Сервис закупа на оптовке на Розыбакиева. Заказы принимаются на Whatsapp. Доставка через Яндекс.Такси после полной оплаты заказа, стоимость доставки оплачивает заказчик. Услуга закупа — 1000 тг. при сумме заказа до 30000 тг, 2000 тг. при сумме свыше указанной.

— «Алимпиев» (колбасы, мясные полуфабрикаты) доставляет заказы от 5000 тг, прайс можно найти в профиле в Instagram. Доставка по Алматы бесплатная.

— Гастро-маркет Бахча — обещают найти и привезти любые продукты, медикаменты и бытовую химию. При заказе от 10000 тг доставка бесплатная. До этой суммы — 1000 тг. Актуальный прайс — в Stories, заказ на Whatsapp.

— Белорусские товары (колбасы, сыры, полуфабрикаты, морепродукты, сладости). Прайс-лист доступен в Instagram. Заявки принимают на Whatsapp, доставка от 10000 тг бесплатная.

— Магазин здорового питания Foodplanet — на время действия карантина обещает бесконтактную доставку. Стоимость доставки по Алматы 1000 тг, при заказе свыше 10000 тг. — бесплатно.

Доставка косметики и парфюмерии, товары для красоты

— Beautymania, собственная доставка. Для заказа необходимо позвонить менеджеру. При покупке свыше 20000 тг. доставка бесплатная. Подарочные сертификаты не действуют, однако в связи с карантином их действие продлили до сентября.

— Интернет-магазин профессиональной косметики «НикОль». При заказе на сумму свыше 15000 тг доставка бесплатная. Внимание, дамы! Здесь можно заказать жидкость для снятия гель-лака, а также все для маникюра.

— Интернет-магазин Mon Amie. Доставку по Алматы можно оформить на сайте или по телефону. Стоимость доставки составляет 850 тг., при сумме свыше 15000 тг. доставка бесплатная.

Медицина и доставка лекарств

Помимо сервисов Dostavka Vse, «Доставка в маске» и Mul, среди услуг которых имеется возможность закупа медикаментов, доставку лекарств в Алматы можно заказать в следующих точках:

— Интернет-аптека «Биосфера». Из-за значительно возросшего числа закзов корзина формируется только из товаров, присутствующих в наличии в интернет-магазине (перемещение из офлайн-аптек в настоящее время не соуществляется). Минимальная сумма заказа — от 2000 тг. Отзывы о работе сервиса можно найти в аккаунте Instagram.

— Интернет-аптека Рауза-АДЕ. В связи с карантином доставка лекарств по городу осуществляется до 18.00. Минимальный заказ — 5000 тг, при заказе от 10000 тг доставка бесплатная. Отзывы о сервисе можно посмотреть в аккаунте в Instagram.

— Интернет-аптека Садыхан. Заказ можно сделать на сайте или в call-центре. Стоимость доставки по городу — 900 тг. Аккаунт в Instagram.

— Аптека «Думая Сердцем». Заказы принимаются по телефону и Whatsapp.

— Интернет-аптека Evcalyptus — заказ можно сделать на сайте или по Whatsapp. Стоимость доставки 1000-1500 тг. в зависимости от адреса.

— Аптека24 — процедурный кабинет, выезд медсестры и заказ лекарств. Заявки принимаются по телефону и Whatsapp. Стоимость выезда и доставки зависит от адреса заказчика.

— Интернет-аптека Europharma. Стоимость доставки при заказе до 7000 тг. составит 950 тг., при заказе более 7000 тг. — бесплатно. Оплатить можно как наличными, так и картой. В аптеке обещают доставку в течение трех часов с момента принятия заказа.

— Онлайн-оптика Lensmark — линзы и сопутствующие товары. При заказе от 5500 тг. доставка по Алматы бесплатная.

«Мы ввели бесконтактную доставку по желанию: клиент может сказать об этом по телефону или написать в комментарии. Курьеры тоже подготовлены: у каждого есть перчатки, маски и санитайзеры. Каждый из них ежедневно обрабатывает автомобиль. Менеджер склада ежедневно проводит обработку помещения, курьеров от поставщиков принимаем только в перчатках и маске. Даже несмотря на сложившиеся условия, мы не поднимаем цены и хотим поддерживать докарантинную ценовую политику. Цены растут только там, где их меняют дистрибьюторы в связи с изменением курса валют. Мы понимаем, что у людей сейчас нет выбора, поэтому не преследуем выгоду», — заявила Рада Исламова, руководитель Lensmark.kz.

— Медицинская лаборатория SAPA — осуществляет выезд на дом или в офис для забора биоматериала на анализ. Записаться можно через call-центр или по Whatsapp. Стоимость услуг — 900 тг. выезд бригады, 400 тг. забор биоматериала. При заказе на сумму свыше 14500 тг. выезд бесплатный. Отзывы можно найти в аккаунте Instagram.

— Лаборатория Invivo — выезд медсестры для забора биоматериала обойдется в 1000 тг. Подать заявку необходимо на сайте, результаты анализов доступны на сайте или SMS-оповещением.

— КДЛ Олимп тоже предлагает выезд на дом. Заказы принимаются по Whatsapp, а результаты анализов можно получить по почте или в личном кабинете на сайте. Стоимость выезда — 2000 тг.

Еще полезное

— Поиск удаленной работы и подработки для фрилансеров. Здесь можно найти как подработку, так и удаленную работу на время карантина. Есть работа для опытных специалистов или для начинающих.

— Социальный проект «Мы едины!» от Kolesa Group. Он дает возможность каждому казахстанцу в любом городе страны найти помощь или оказать ее нуждающимся. Работает на платформе Market.kz — доступны объявления о приеме на работу, помощи по дому или продуктами и одеждой/ обувью.

В связи со сложившейся ситуацией и намечающимся некоторым спадом на рынке услуг в офлайне онлайн-сервисы получают конкурентное преимущество. Такие площадки, как Megamaster или Naimi.kz могут значительно продвинуться в предоставлении своих услуг.

«На данный момент мы наблюдаем за ситуацией и внимательно следим за показателями. На время введения карантина прогнозируем увеличение спроса на курьерские и клининговые услуги. Кроме того, школы и вузы переходят на дистанционное обучение, поэтому мы ожидаем рост заявок от учителей в качестве репетиторов, а также увеличение спроса на различные онлайн-услуги», — прокомментировали представители Megamaster.

Культура, развлечения и образование онлайн

С 13 марта в Казахстане вступил в силу запрет на проведение массовых спортивных, культурных и праздничных мероприятий. С тех пор пользователи начали активно пользоваться интернетом, значительно увеличив потребляемый трафик. Однако не все знают, что помимо зарубежных сервисов казахстанцам доступны и местные проекты.

— Театр ARТиШОК запустил онлайн-проект «Без антракта». На YouTube-канале доступны трансляции постановок, а также записи спектаклей, которых уже нет в репертуаре. Анонсы показов и время трансляций можно найти в Instagram.

— Немецкий театр запустил трансляции репетиций. Каждый день в 15:00 их можно найти в Instagram.

— Государственный академический русский театр драмы им. М. Лермонтова покажет записи своих постановок. Спектакли, лучшие театрализованные представления, а также выступления актеров в рамках проекта #карантинник можно посмотреть на YouTube-канале.

— Проект «Звезда на карантине» от АО «Казахтелеком». На YouTube-канале доступны онлайн-концерты и записи выступлений звезд казахстанской эстрады.

— Национальный музей Казахстана, виртуальные туры по залам.

— Центральный государственный музей, виртуальные туры по залам.

— Музей искусств имени Абылхана Кастеева запустил проект «Виртуальные экскурсии», в рамках которого проходят видео-лекции, экскурсии и обзоры коллекций. За проектом можно следить на YouTube-канале и в аккаунте Instagram.

— Онлайн-школа QLANG открыла бесплатный доступ к курсам по английскому и казахскому языкам на период ЧС — более 450 онлайн-уроков, домашних заданий и дополнительных упражнений для практики. Чтобы получить доступ к курсам, необходимо зарегистрироваться на сайте.

— «Казахфильм» выгрузил свою коллекцию фильмов на YouTube-канал. В плейлистах — Золотая коллекция казахстанского кино, фильмы Шакена Айманова, анимационные фильмы.

Кстати, интересная ситуация сложилась с мировым кинопрокатом. В условиях карантина кинотеатры во многих странах закрылись, а кинокомпании были вынуждены отменить премьеры, запланированные на весну. Судьба летних и осенних премьер тоже под вопросом. В таких условиях на беспрецедентный шаг пошла кинокомпания Sony, которая впервые перенесла премьеру фильма в цифровое пространство. Этим фильмом стал «Бладшот», который открыли к показу сразу на нескольких видео-платформах, включая Prime Video, Apple TV и др. Стоимость «билета» составила 19,99 долларов. Отметим, что кинокомпании не любят отказываться от традиционных показов в кинотеатрах, однако текущая ситуация, очевидно, заставит их пересмотреть свои подходы и обратить, наконец, внимание на онлайн-аудиторию.

«Что касается премьер, отметим, что это зависит от правообладателей, — говорят представители Megogo. — Даты стартов показов прописаны в договорах и следуют уже сложившимся традициям и правилам рынка. Студия выпускает фильм в кинотеатральный прокат, а после выдерживает определенную паузу, чтобы те, кто сходили на фильм, захотели его снова пересмотреть, но уже онлайн, ну или те, кто не смотрел в кинотеатрах, были заинтригованы и с нетерпением его ожидали. Перенос онлайн-премьер на более ранние сроки — это, по большому счету, прецедент».

То есть, хотя уже и появились «первые ласточки» в лице Sony, массового выхода студий в онлайн с премьерами пока не наблюдается. Поэтому пользователям, вынужденным оставаться дома, доступны, правда без громких премьер, уже привычные онлайн-кинотеатры. В Казахстане есть возможность подписаться на такие сервисы, как Megogo, Okko, Ivi, Premier, Кинопоиск HD и More.tv. Многие из них сейчас предлагают льготные условия подписки или бесплатные пробные периоды и акции на время карантина.

«Мы прогнозируем, что количество аудитории Megogo вырастет. Людям некуда ходить, и много времени они будут проводить дома, в частности, с устройствами и у телевизора. Сейчас уже заметно увеличение длительности времяпровождения на нашем сервисе. Так или иначе, мы усилили технические мощности, чтобы Megogo мог выдержать более сильную нагрузку», — добавили в пресс-службе Megogo.